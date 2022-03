EEUU: Presidente Biden propone impuesto de 20% a hogares con ingresos multi-millonarios

Credito: Stefani Reynolds / The New Yorker

Cuando presentó su último presupuesto el lunes.

28 de marzo de 2022.'La propuesta recaudaría más de $ 360 mil millones durante la próxima década y "garantizaría que los estadounidenses más ricos ya no paguen una tasa impositiva más baja que los maestros y los bomberos", según informó La Casa Blanca en una nota de prensa.

Biden el lunes con Shalanda Young, directora de OBM. Biden dijo que estaba "expresando la indignación moral que sentí" cuando dijo que Putin no puede permanecer en el poder. "No me disculpo":

El plan, llamado "impuesto mínimo sobre la renta de los multimillonarios", es la medida más agresiva de la administración hasta la fecha para gravar a los estadounidenses más ricos.

El impuesto es parte de la propuesta de presupuesto de Biden de $ 5,8 billones para 2023, que también reserva miles de millones para la policía y el ejército, así como inversiones en viviendas asequibles, planes para abordar los problemas de la cadena de suministro de EE. UU. y la violencia armada.

"Los presupuestos son declaraciones de valores, y el presupuesto que publico hoy envía un mensaje claro de que valoramos la responsabilidad fiscal, la seguridad en casa y en todo el mundo, y las inversiones necesarias para continuar con nuestro crecimiento equitativo y construir un Estados Unidos mejor". dijo Biden.

La riqueza de los multimillonarios creció significativamente durante la pandemia de coronavirus, ayudada por el aumento de los precios de las acciones y un régimen fiscal que cobra menos a los inversores por sus ganancias que a los que gravan sus ingresos. "Solo en 2021, los más de 700 multimillonarios de Estados Unidos vieron aumentar su riqueza en $ 1 billón, sin embargo, en un año típico, multimillonarios como estos pagarían solo el 8% de sus ingresos totales realizados y no realizados en impuestos.

Un bombero o un maestro pueden pagar el doble de esa tasa impositiva", señala nota de prensa de La Casa Blanca.