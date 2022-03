(VIDEO) Embajador de Rusia en Venezuela: "EEUU da señales de corregir sus políticas hacia Venezuela"

El embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, consideró que la reciente visita a Caracas de una delegación de Washington para reunirse con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, "es una señal de que ellos han reconocido sus políticas equivocadas hacia Venezuela".



En programa transmitido este domingo, en entrevista al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, Mélik-Bagdasárov expresó "nosotros consideramos este viaje de la delegación estadounidense como una señal de que ellos han reconocido sus políticas equivocadas hacia Venezuela".



"Es una evidencia de que reconocen que no hay otro gobierno que el del presidente Nicolás Maduro".



A su juicio, es una evidencia de que están intentando corregir sus errores, y espera que con el tiempo lo hagan con Rusia también.



El embajador manifestó que el gobierno de Venezuela ha sido muy valiente con su apoyo, desde el inicio con su pronunciamiento rechazando las sanciones. "Venezuela es una fuerte voz contra las sanciones de nuestro país. Lo apreciamos mucho y agradecemos al pueblo y a su gobierno con este importante respaldo a mi país".



Sobre las reuniones sostenidas con la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, subrayó que fue muy positivo, ya que se trató de un encuentro entre amigos y socios estratégicos. "Se conversaron varios proyectos bilaterales, en una cooperación no solo con el apoyo sino también con una cierta interacción política entre ambos países, porque compartimos los mismos valores y una idea de un mundo justo, según el mecanismo de la ONU", aseveró.



Ante lo señalado, acotó que cada país de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas tiene su propia voz, "sea grande o pequeño –eso no importa– todos somos iguales, junto a sus soberanías".



Destacó que desde el inicio de la agresión de Estados Unidos a Venezuela, Rusia ha estado a favor de la normalización de las relaciones entre el gobierno estadounidense y el venezolano, en la base del respeto mutuo.



"Somos un país a favor del proceso de diálogo", dijo el embajador ruso en el país, quien insistió en que las autoridades rusas están en contra de las medidas coercitivas unilaterales.



Con respecto al conflicto ruso-ucraniano, y las sanciones que aplica Estados Unidos y Europa como consecuencia de la operación militar que ejecuta Rusia en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, Mélik-Bagdasárov confía en que Rusia puede superarlas, porque "mi país está fortalecido ahora, y la verdad está con nosotros".



En este sentido, explicó que el presidente ruso, Vladimir Putin, tomó la decisión luego de que se hallaran evidencias de la preparación de ataques a los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.



"No estamos interesados en ocupar Ucrania", aseguró.



"Se inició la operación militar para proteger a los miles de rusos que están allá, en esos territorios. No hubo otra opción para progere la vida de los ciudadanos rusos", señaló al comentar que la ideología nazi en Ucrania está dirigida contra Rusia.



El embajador indicó que las fuerzas armadas rusas están desnazificando Ucrania donde existe una política de odio hacia los rusos, y han encontrado evidencias de que se estaba preparando una acción militar contra Rusia en laboratorios químicos y biológicos financiados por Estados Unidos.



Están descubriendo resultados de estos experimentos en los laboratorios, los científicos trabajaban con varias enfermedades en aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia, donde -anunció- ya capturaron a aves con anillos de estos laboratorios.



Con respecto a la actitud de la ONU ante el conflicto, dijo que "el comportamiento de la ONU lo percibimos como resultado de una presión sin precedentes de Estados Unidos", cuyas autoridades dijeron que los países que no apoyen las sanciones tienen que estar preparados para la respuesta de Washington.



¿De que respuesta hablamos?, se preguntó el embajador.



Finalmente, -destacó- que en medio del conflicto Rusia no ha detenido el suministro de gas a Europa. «No se ha cortado el suministro, y si algunos de esos países quieren decidir dejarlo, pues están en su derecho».





Con información de Últimas Noticias.