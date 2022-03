Magnate ruso Roman Abramovich venderá su equipo de futbol Chelsea y donará parte del dinero a victimas del ataque a Ucrania

Londres 3 de marzo de 2022 - El empresario ruso Roman Abramovich dijo el miércoles que vendería el Chelsea Football Club, 19 años después de comprarlo y poner al equipo en el camino hacia la gloria deportiva, y prometió donar el dinero de la venta para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania, informó la agencia Reuters.

En medio de los crecientes llamados para que Abramovich sea golpeado por sanciones luego de la invasión de Rusia a su vecino, el magnate de los metales dijo en un comunicado que una venta era lo mejor para los actuales campeones de fútbol europeos y mundiales.

(Roman Abramovich Posee un estimado de $13 Billones- 13.000.000.000 millones)

"En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club", dijo. Abramovich dijo que no pediría los préstamos que le hizo al club de la Premier League, que según se informa ascienden a un total de 1.500 millones de libras (2.000 millones de dólares), para que se le reembolsen y que la venta no se aceleraría.

Les ha dicho a sus ayudantes que establezcan una fundación benéfica que recibiría todas las ganancias netas de la venta. "La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania", dijo Abramovich en un comunicado. "Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo".