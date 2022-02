FIFA Anuncia sanciones contra Rusia

Credito: Foto via @dw_sports

28 de febrero de 2022.-El organismo rector del fútbol internacional declaró que no se permitirán partidos internacionales en territorio ruso. Además, la selección rusa no podrá utilizar el nombre, la bandera o el himno nacional del país, se informó Via Twitter.

Sin embargo, el equipo podrá seguir jugando en las eliminatorias para un lugar en la Copa del Mundo de 2022.

Tras la noticia, Polonia y Suecia mantuvieron sus decisiones iniciales de negarse a jugar contra Rusia en la próxima Copa del Mundo.