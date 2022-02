Canciller Félix Plasencia: "Ucrania incumplió los acuerdos que garantizaban la paz"

Ucrania incumplió lo establecido en los Acuerdos de Minsk, que eran la vía para garantizar la paz en la región, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el canciller Félix Plasencia.



"El Gobierno de Ucrania ha irrespetado y no ha aplicado los previstos en los Acuerdo de Minsk, que garantizaban la tranquilidad, que garantizaban la estabilidad, que garantizaban una ruta para el entendimiento entre los Estados vecinos, Rusia y Ucrania", dijo el ministro.



En tal sentido, Venezuela abogó para que la diplomacia sea la ruta hacia la búsqueda de la estabilidad y la paz entre Ucrania y Rusia.



Plasencia respaldó el derecho de Moscú a defenderse de las amenazas y el cerco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que aseguró esta sometiendo al mundo a una "coyuntura preocupante y terrible".



"Estamos siendo bombardeados constantemente por un discurso guerrerista, amenazante, desde Bruselas, sede de la OTAN, desde Washington y desde el Gobierno de Kiev, en contra de la estabilidad regional, la estabilidad del mundo, y desconociendo de una manera irresponsable y hasta infantil el derecho, el deber del presidente [ruso] Vladímir Putin con su pueblo, de asegurar la protección, la tranquilidad, la estabilidad", apuntó.



El Gobierno ruso está en su derecho de defender la paz en su país, que a la vez se convierte en la tranquilidad y estabilidad de la región, enfatizó Plasencia.



"Nosotros hemos dicho ya que apoyamos al Gobierno ruso y al pueblo ruso en su derecho a defender su paz, su tranquilidad, el derecho del pueblo ruso y del Gobierno de Rusia a ofrecer garantías de seguridad a su población e inclusive un empeño cierto que garantiza la paz y la tranquilidad en la región", resaltó el ministro.



La irresponsabilidad de la OTAN en acciones hacia Rusia



Plasencia denunció la actuación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en relación a Rusia, la cual calificó de irresponsable.



"Nosotros hoy denunciamos una vez más la irresponsabilidad de la OTAN hacia Rusia, la irresponsabilidad de los gobiernos que la conforman en insistir en una persecución, en un cerco contra Moscú, con el ánimo de dar tranquilidad, felicidad en la región, y no pareciera, porque no es lo que sucede, y nos lleva a esta coyuntura preocupante, terrible", expresó el ministro.



El ministro venezolano destacó que, si bien su país apuesta por el principio de la diplomacia como vía para resolver cualquier desencuentro, la constante amenaza de la OTAN hacia Rusia es inadmisible.



"Debemos insistir en lo que hemos dicho desde el principio, la diplomacia debe ser la ruta para resolver estas situaciones de desencuentro. Lo que no se debe permitir es el constante empeño de la OTAN en amenazar a la Federación de Rusia", agregó.



El canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a la OTAN y la Unión Europea de apoyar a Kiev las últimas semanas, cuando "decidió apoderarse por la fuerza de la República Popular de Donetsk y la República Popular Lugansk, anunció que no había alternativas al ingreso de Ucrania en la OTAN y amenazó con obtener armas nucleares".



Asimismo, el Gobierno de Venezuela repudia el constante plan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de mantener bajo amenaza a Rusia, dijo Plasencia.



"Nosotros rechazamos el empeño de la OTAN en perseguir, en cercenar, en cercar y en amenazar la tranquilidad y la paz de toda la región", expresó en entrevista con esta agencia el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.



La OTAN insiste en un enfrentamiento con Rusia "como si se tratase de la búsqueda de reeditar una dinámica parecida a la etapa de la Guerra Fría", agregó Plasencia.



El canciller venezolano destacó que, en medio de esta amenaza, el Gobierno de su país ha reiterado su respaldo a Moscú y al pueblo ruso, el cual "está en su derecho a defender su paz", lo que a su vez garantiza la tranquilidad de toda la región.



"El liderazgo responsable del presidente [de Rusia] Vladímir Putin se demuestra con su empeño de rechazar y denunciar la persecución, el ataque y las constantes amenazas de la OTAN, en contra de Rusia", apuntó.



La diplomacia para resolver el conflicto



La vía para resolver el conflicto que se vive en Ucrania debe ser la diplomacia, destacó Plasencia.



"Nosotros debemos insistir en lo que hemos dicho desde el principio: la diplomacia debe ser la ruta para resolver estas situaciones de desencuentro. Lo que no se debe permitir es el constante empeño de la OTAN en amenazar a la Federación de Rusia", dijo el canciller a esta agencia.



Plasencia expresó que su país apuesta por la construcción de herramientas que consoliden la paz.



"Venezuela quiere que los mecanismos para construir la ruta segura de la paz y la estabilidad sean los diplomáticos y sean los del encuentro y el diálogo bilateral o entre las partes", afirmó.



En tal sentido, el canciller aseguró que la paz en el mundo está lejos de conseguirse en "foros guerreristas", en referencia a la OTAN.



"No es a través de encontrarse en foros guerreristas y en foros que supuestamente existen para defender de los países que se reúnen, con una finalidad de guerra de control (…) eso es anacrónico", apuntó.



El Gobierno venezolano, manifestó su compromiso con la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instó a la comunidad internacional a unir esfuerzos para la consecución y el cuido de la paz, recordó Plasencia.



La ONU alentó el 25 de febrero a todas las partes involucradas en la crisis de Ucrania a negociar.



Más temprano, Volodímir Zelenski propuso al presidente ruso Vladímir Putin sentarse a la mesa de negociaciones.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo Putin está dispuesto a enviar una representación a Minsk, la capital bielorrusa, para mantener conversaciones con una delegación ucraniana.

No obstante, la vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, notificó que la parte ucraniana se negó a participar en las conversaciones de paz y propuso reanudar el tema en la próxima jornada.



Las sanciones contra Rusia



Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea no tendrán ningún efecto en Rusia, planteó Plasencia.



"Sin ánimos de ser pretenciosos o irresponsables, cuando uno examina las sanciones, en este caso las que se pretenden imponer contra Rusia, estamos convencidos que no tendrán ningún efecto o que no podrán dañar la fortaleza y el espíritu comprometido del pueblo ruso, liderado por el presidente Vladímir Putin", expresó el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña.



Plasencia se mostró convencido de que "Rusia saldrá bien de esta imposición absurda e irresponsable, que no le hará daño y que, además, Rusia podrá construir una ruta de avance, de tranquilidad, de felicidad, en apoyo siempre de sus aliados, de sus amigos, de los países con los que tiene una relación histórica, fuerte".



El Gobierno ruso decidió el 24 de febrero enviar apoyo militar que le solicitaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques de Ucrania, luego de reconocerlas como independientes.



Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, incluido el propio Putin, sino también sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.



Al respecto, Plasencia recordó que la nación ha sido objeto de más de 500 sanciones en los últimos cinco años y subrayó que estas jamás conducen a la construcción de situaciones sanas.



Rusia, afirmó, "tiene una potencialidad cierta, tiene una economía en crecimiento, tiene capacidad, construidas en muchos años de larga historia y últimamente en un Gobierno responsable, cuidadoso, que es el que ha demostrado el presidente Vladimir Putin".