Este lunes 21 de febrero rendirán homenaje a Augusto César Sandino en Caracas

19 de febrero de 2022.- La Casa de Nuestra América José Martí, conjuntamente con la Fundación Ernesto Che Guevara, la Sociedad Cultural José Martí y los Movimientos de Solidaridad con los pueblos Latino Americanos y Caribeños se suma a la invitación de la Embajada de Nicaragua en Venezuela para la Ceremonia de Ofrenda Floral en Conmemoración de los 88 Años del paso a la Inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto Nicolás Calderón Sandino.



Fecha: Lunes 21 de Febrero 2022.



Hora: 11:00 a.m.



Lugar: Plaza Augusto César Sandino.



Av. Principal de Maripérez, Contiguo Teleférico Warairarepano, Caracas







RECORDAMOS A SANDINO POR SUS LUCHAS, POR SUS IDEAS



RECORDAMOS A SANDINO POR SUS ESFUERZOS, SUS ACCIONES, SU PENSAMIENTO



“Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán”



“Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza”



“La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano”



“El amor a la patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo, es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes”



“Yo quiero patria libre o morir”



“Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás en el terreno social, este movimiento es popular”



¡Que siga vibrando el espíritu libertador de nuestros hermanos Nicaragüenses!



Comité organizador



Por la Casa de Nuestra América José Martí, Wolfgang R. Vicent Vielma,



Por la Fundación Ernesto Che Guevara, Víctor Chirinos,



Por la Sociedad Cultural José Martí, Rubén González,



Por los Movimientos de Solidaridad con los Pueblos de Latinoamérica y El Caribe, Alirio Almao

