(VIDEOS) Falleció el cantante y compositor venezolano Chelique Sarabia

La noche de este miércoles se conoció la muerte del cantante, compositor y productor venezolano, Chelique Sarabia. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales.

De gran trayectoria venezolana, fue merecedor de los premios Latin Grammys Awards en 2015.

Su deceso ocurrió en el estado Anzoátegui. Entre sus temas más conocidos estaba «Ansiedad«. Se pudo conocer que llevaba tiempo aquejado de salud.

José Enrique Sarabia, 'Chelique', nacido en la isla de Margarita un 13 de marzo de 1940, próximo a cumplir 82 años de edad, Su tema Ansiedad, cuenta con más de 800 versiones en diferentes idiomas. Se ha traducido en inglés, francés, italiano, portugués, árabe y español.

Chelique Sarabia tenía en su haber más de 2000 canciones de su autoría. De ellas más de 1000 de ellas están registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven).

La vida de Chelique Sarabia

José Enrique Sarabia Rodríguez era su nombre original. Contaba con 81 años y que nació el 13 de marzo de 1940.

A principio de la década de los sesenta se convirtió en productor de discos independiente y del programa de televisión Club Musical. En ese espacio descubrió a artistas como José Luis Rodríguez, las hermanas Rosa Virginia y María Teresa Chacín. Además dio a conocer al grupo de pop Los Impala, Henry Stephen y Cherry Navarro.

Se deben también a su inspiración dos himnos municipales venezolanos. Fue autor por concurso de la letra del himno de la Ciudad de Caracas. Además del himno del Municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui, que lleva letra y música compuestas por él.

Entre los temas que deja para la posteridad están: "Cuando no sé de ti", "Necesito Pensar", "Ansiedad", "Mi propio yo", "Te necesito", "Hoy he vuelto a llorar", "En este país", "Más allá de la ternura", "Piragüero", "No te muerdas los labios", "Orinoco Rio abajo", "Chinita de Maracaibo", "Como yo te quiero", entre otros.

Con información de Venezuela News / Telesur.