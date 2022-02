"I Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América latina"

DESCRIPCIÓN

El seminario Hacia una teoría política nuestroamericana y emancipatoria constituye un espacio de formación, investigación y debate creado en alianza con la Universidad Bolivariana de Venezuela, que avalará académicamente todo el programa y será quien emita las constancias y certificaciones. Se trata de brindar y fortalecer herramientas teórico-metodológicas, desde diversas perspectivas, para beneficio de investigadores, docentes, analistas, líderes de movimientos sociales, activistas, estudiantes y público en general. Se trata de un modesto aporte para la construcción de espacios que informen acerca del desarrollo de una teoría política propia que está emanando de los procesos políticos en la región.

La modalidad de participación es virtual a través de clases magistrales grabadas. Dichas clases serán dictadas por reconocidos investigadores, docentes, especialistas, intelectuales y activistas de diferentes movimientos sociales de la región quienes, desde sus experiencias y reflexiones sobre el pensamiento latinoamericano, orientarán los esfuerzos dentro del proceso formativo creado en el seminario.

INSCRIPCIÓN

Tanto la inscripción como el seminario son totalmente gratuitos. Los interesados deberán llenar la siguiente planilla electrónica que será difundida por distintos medios y estará alojada en la página web de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRfgIXCxcv_NzFKcICmYY5iSXMv8B3RaVxgbzYD-UrAmTQsw/viewform?usp=sf_link

METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN

Luego de la inscripción, los participantes recibirán todas orientaciones necesarias a través de sus correos y cuentas WhatsApp o Telegram; igualmente, serán incluidos en el canal Telegram del Seminario, donde recibirán materiales informativos y podrán aclarar las dudas que tengan.

Los videos correspondientes a las clases serán subidos al canal YOUTUBE y FACEBOOK de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y se programará su transmisión. Este programa será difundido en las redes sociales, en la página web y en el canal Telegram, allí se podrá consultar el contenido programático de cada módulo y los ponentes invitados, así como el día y la hora de emisión de cada clase. Solo los participantes inscritos podrán acceder a estos videos que se activarán en la fecha y hora pautadas.

Los ponentes están invitados a estar presentes de manera virtual y en tiempo real en la sesión de preguntas y respuestas que tendrá lugar inmediatamente después de cada clase. Para ello se abrirá un grupo tanto en Telegram como en WhatsApp, donde se llevará a cabo el intercambio de ideas por un lapso no mayor de media hora (30 minutos). Los participantes podrán realizarle preguntas o comentarios a través del chat, en el orden que establezca el moderador o moderadora. Si por razones de fuerza mayor, el ponente no pudiera estar presente, las preguntas serán recogidas por la persona que modera y, posteriormente, el profesor o profesora responderá cada una, según lo estime, y luego serán enviadas a las direcciones de correo personal o publicadas en el mismo grupo. Una vez cerrado el espacio de intercambio no se podrán realizar más preguntas sobre esa clase.

Cada contenido cuenta con materiales bibliográficos para la profundización de los temas y estarán disponibles en el canal de Telegram.

ESTRUCTURA

El Seminario está constituido por catorce (14) módulos que pretenden recoger los aspectos más importantes acerca del tema principal que nos convoca. A su vez, cada módulo cuenta con un contenido programático que reúne tres o más líneas temáticas. Cada línea temática puede ser abordada por más de un ponente, pero no de manera simultánea, sino que cada clase tendrá su fecha y hora de transmisión. En algunos casos, el orden de los temas es importante, sobre todo en aquellos donde se realiza un recorrido de antecedentes teóricos e históricos.