Piden al Fiscal General una oficina del Ministerio Público en Sur de Anzoátegui

Desde El Tigre y la zona sur de Anzoátegui, piden al Fiscal General, Tarek William Saab, que intervenga ante la situación que, según denuncias, están presentando los ciudadanos por la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones y de abuso de autoridad.

Señalan que “hoy en día la justicia tiene un largo precio”, tanto por lo anteriormente mencionado como porque “hay una serie de elementos fundamentales que no ayudan en el proceso de impartir justicia, como lo son, el costo del pasaje (dolarizado), los viáticos y la distancia para viajar a la ciudad de Puerto La Cruz, siendo esta la sede del Ministerio Público con dicha competencia, más cercana que tiene la Zona Sur”.

Lo descrito ha provocado que “un alto porcentaje los ciudadanos que no cuentan con los recursos, no puedan denunciar cualquier irregularidad”. Se refieren a casos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas y ajusticiamientos, que estarían quedando en la impunidad.

Tampoco se cuenta en la zona indicada con una oficina del Ministerio Público con la competencia en Derechos Fundamentales, lo que ha permitido que se incremente la ocurrencia de estos hechos y la impunidad de quienes los cometen, a pesar de que aseguran quienes emiten la queja, que “hay espacios ociosos que pueden ser utilizados”.

Por razones como estas, el abogado Adrián Antonio Moreno Leal le solicita al Fiscal General “que sea inaugurada una oficina que atienda las necesidades del pueblo beneficiando a los ciudadanos de El Tigre, Pariaguán, San José de Guanipa, San Diego de Cabrutíca, Cantáura, entre otros y así garantizar el debido proceso a cualquier ciudadano” que sea víctima de estos delitos a los que se hace referencia.

Reproducimos a continuación el contenido completo de la carta remitida al Fiscal General (recibida por el MP):

Carta remitida con solicitud al Fiscal General

Credito: Abogado

Ciudadano:

Fiscal general Dr. Tarek William Saab

Su despacho. -

Yo, Adrián Antonio Moreno Leal titular de la cedula de identidad V-17.590.840 inscrito en el instituto de previsión social del abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 292.983, con domicilio procesal El Tigre, estado Anzoátegui, sector 12 de marzo calle 2 casa Nro. 9 correo electrónico Adrian_7moreno@hotmail.com y celular 0414-1889897, actuando en mi propio nombre amparado de conformidad con los preceptos de Rango Constitucional establecidos en el artículo 26,27,49 y 51 de la Carta Magna con el debido acatamiento y muy respetuosamente solicito ante la vindicta pública que intervenga ante la situación que están presentando los ciudadanos de El Tigre y la zona sur de Anzoátegui, se vienen ocurriendo situaciones de violación a los Derechos Humanos por parte de Funcionarios de los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones y abuso de autoridad, siendo así que hoy en día la justicia tiene un largo precio, cabe destacar que hay una serie de elementos fundamentales que no ayudan en el proceso de impartir justicia, como lo son, el costo del pasaje, los viáticos y la distancia para viajar a la ciudad de Puerto La Cruz siendo esta la sede del Ministerio Público con dicha competencia, más cercana que tiene la Zona Sur, esto ha provocado que un alto porcentaje los ciudadanos que no cuentan con los recursos no puedan denunciar cualquier irregularidad que estén presentando entre los que se pueden mencionar casos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas y ajusticiamientos, dando pie a que sus derechos queden totalmente vulnerados y el procedimiento de garantizar justicia en muchas ocasiones quede impune; si bien es cierto no es secreto para ningún venezolano que los pasajes están dolarizados y tampoco contamos con una oficina del ministerio público con la competencia en Derechos Fundamentales en la zona sur de Anzoátegui lo que ha permitido que se incremente la ocurrencia de estos hechos y la impunidad a quienes los cometen, es de notar que hay espacios ociosos que pueden ser utilizados para materializar dichas pretensiones, es por esto que le solicito por este escrito que sea inaugurada una oficina que atienda las necesidades del pueblo beneficiando a los ciudadanos El Tigre, Pariaguán, San José de Guanipa, San Diego de Cabrutíca, Cantaura, entre otros y así garantizar el debido proceso a cualquier ciudadano que sea víctima de estos delitos.

Pido que la presente solicitud sea tramitada conforme a derecho y tenga todos los pronunciamientos de ley, es justicia y paz que aspiramos recibir los ciudadanos de la zona sur de Anzoátegui contando con su gran sentido humanista y de defensa de los derechos fundamentales de su pueblo.

Atentamente,

_______________________________

Abg. Adrián Antonio Moreno Leal