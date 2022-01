(VIDEO) Ministro de la Defensa Padrino López lamentó ataques contra bases militares en Colombia

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, lamentó los hechos de violencia que se registraron en Colombia, tras el ataque a varias bases militares en esa nación.



"Lamentamos los hechos de violencia que vive Colombia y que coloca como víctima a la población civil, soldados y policías", escribió a través de su cuenta en Twitter.



Afirmó que la violencia en Colombia "no tendrá fin" mientras siga gobernando el presidente Iván Duque, quien rechazó "los cobardes atentados" en las bases militares.



"No faltará escuchar el desgastado guión de Duque responsabilizando a Venezuela de esta barbarie que lamentablemente no tendrá fin mientras siga gobernando", aseveró Padrino López.



La base donde se registraron más heridos fue en la de Ricaurte del municipio Aguachica, en el departamento norteño del Cesar, donde dos militares tuvieron heridas de consideración y otros 18 resultaron con afectaciones leves.



En tanto, en la base de Chiriguaná, también en Cesar, murió el soldado Faider Martínez y otro resultó herido, mientras que en la instalación castrense de Ocaña, en el Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, el Ejército colombiano reportó un herido.



Duque responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la disidencia de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el hecho.



Actos cobardes



El comandante de la Segunda División del Ejército de Colombia, el mayor general Omar Sepúlveda, rechazó los ataques con explosivos y los calificó como «actos cobardes».





Un convoy de la ONU sufre un ataque de grupos armados

Tres vehículos pertenecientes a la misión de las Naciones Unidas y del Consejo Noruego de Refugiados fueron atacados el 27 de enero por grupos armados todavía sin identificar, cuando se desplazaban por el departamento del Guaviare dejando daños materiales y ningún miembro de la misión afectado. Por otro lado, el ELN atacó varias bases militares que dejaron un soldado colombiano muerto y varios heridos.

De acuerdo con la versión del organismo internacional, los atacantes interceptaron los vehículos de la misión y tras obligar a sus ocupantes a descender de los mismos prendieron fuego a dos de ellos.

«La Segunda División del Ejército rechaza estos actos terroristas cobardes y violadores de todos los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas de las segunda división», afirmó en un video publicado en Twitter, donde también afirmó que seguirán combatiendo en las áreas bases del ELN «para neutralizarlos».



A la par, la Segunda División del Ejército anunció por medio de un comunicado que se activaron los dispositivos de seguridad externos para ubicar a los responsables.





Desde principios de enero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela elevó su nivel de alerta por los sucesos de violencia registrados en la zona fronteriza con el vecino país.

En reiteradas ocasiones, el Gobierno venezolano condenó que Colombia responsabilice a su país por los hechos violentos que se registran en esa nación.

En 2019, Venezuela rompió relaciones con Colombia, luego de que la administración de Iván Duque apoyó el ingreso desde su territorio de una presunta ayuda humanitaria, lo cual Maduro calificó como un intento de invasión a su país.

Con información de Últimas Noticias / Sputniknews / France 24.