Presidente Maduro denuncia que grupos armados colombianos son responsables de secuestros en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro, denunció que el denominado grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol) es el responsable de los secuestros registrados en los últimos días en el estado venezolano de Barinas.



"Ha habido dos secuestros seguidos en Barinas, esos son los Tancol, los terroristas armados narcotraficantes de Colombia que nos traen el delito de secuestro desde Colombia y se meten hasta Barinas, tengan la seguridad hay una investigación, no me meto en la investigación, pero hay que darle seguridad al pueblo y combatir a las bandas a las Tancol y a las bandas de secuestradores", alertó el jefe de Estado venezolano durante una reunión con el Consejo Federal de Gobierno.



Maduro no ofreció mayores detalles sobre los secuestros registrados en esa región venezolana.



El mandatario realizó los señalamientos durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno, que estará presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y al cual pidió "ponerle atención a la política de la seguridad pública".



En reiteradas ocasiones, Maduro denunció que el Gobierno de Colombia busca infiltrar en su país a esos grupos armados para ocasionar desestabilización, por lo que ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) capturarlos.



El mandatario también ha dicho que los llamados Tancol están integrados por grupos de hasta 100 terroristas entrenados y financiados en Colombia.

En diciembre pasado, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) informó que durante el 2021 la FANB neutralizó de 51 aviones operados por los Tancol.

Cabe destacar que, las fuerzas de seguridad del Estado se mantienen desplegados para encontrar a Franyeli Guerrero, quien desapareció el pasado 30 de diciembre, y al joven Anderson García, quien despareció el 20 de enero, ambos en el estado Barinas.



Noticia relacionada

Con información de Sputniknews / Últimas Noticias.