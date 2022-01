Táchira (Servicio Público - Urgente ): Escritor y Caricaturista de Aporrea.org Marco Pedraza necesita ayuda médica

Está adeciendo de un ACV isquémico lateral

A nuestra redacción llegó el siguiente Servicio Público Remitido por nuestro articulista José Sant Roz la cual explica en el texto

24 de enero de 2022.- El profesor Marco Antonio Pedraza ha entregado toda su vida a la docencia, al conocimiento, al arte. es un escritor nato, y durante muchos años fue colaborador en el portal Aporrea.org y también en Ensartaos.org. De su genial talento brotaron miles de caricaturas que corrieron por las redes sobre la situación política nacional e internacional. Toda su vida ha sido un luchador de izquierda, de amplias visiones, valorando siempre los conflictos desde la raíz, yéndose a los orígenes nuestros, al conocimiento de nuestra historia.

El profesor Marco Antonio Pedraza ha venido sufriendo desde hace años una grave enfermedad, y calladamente la ha estado soportando, esperando quizá superarla por él mismo. No ha podido. Hoy, 24 de enero el profesor Marco Antonio Pedraza ha comenzado a ver que su situación para nada mejora, y entonces me ha escrito…

Me escribe Marco Antonio lo siguiente: "Hermano José, te escribo en este momento porque realmente estoy en una situación de salud preocupante, y me veo en la necesidad recurrir a la ayuda de los amigos. Para mí es incómodo decir esto, pero debido a mis problemas me veo en la necesidad de tener que dar mi brazo a torcer.

Sigue diciendo Marco Antonio: "Estoy padeciendo una ACV isquémico lateral que me impide hacer lo que a mí más gusta: Escribir y Dibujar. Si en verdad le digo, ESTOY SOLO, y realmente necesito la ayuda de mis Amigos en lo que pueda. Yo, le estaré agradecido de lo que puedan ayudarme".