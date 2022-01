Víctor Hugo Morales llama a mantener la unidad cívico-militar para enfrentar agresiones extranjeras

El Porteñazo: CN Manuel Ponte Rodríguez, CF Pedro Medina Silva y CC Víctor Hugo Morales, jefes rebeldes Credito: Reproducción fotográfica de Nelson Maya

23 de enero de 2022.- El Capitán de Corbeta de 95 años de edad, Víctor Hugo Morales, consideró que para enfrentar las agresiones extranjeras contra Venezuela, se debe mantener la unidad como hace 64 años cuando el pueblo en unión cívico militar derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.



Destacó el Capitán de Corbeta con amplia experiencia política que a partir de la hazaña de 1958, el pueblo debe "seguir adelante, apoyar en su Gobierno al presidente Nicolás Maduro y seguir luchando por tener consolidado un gobierno eficiente".



"En 100 años de historia, no se había visto la resistencia que tiene el pueblo hoy, que tiene el Gobierno que, ha resistido la agresión imperial, que sigue adelante. Sólo es unidos... unidos" que se podrá enfrentar la injerencia extranjera, expresó Morales al ser entrevistado en el programa Aquí con Ernesto Villegas, transmitido este domingo por Venezolana de Televisión.



Morales, quien fue protagonista y testigo de cruciales periodos de la historia de Venezuela, contó que participó en aquella rebelión popular del 23 de enero de 1958 y aseguró que hoy constituye un hecho "excepcional, porque fue un pueblo entero contra un régimen dictatorial de Pérez Jiménez", reseñó.



Ante estos acontecimientos que marcaron la historia de Venezuela, Morales aseguró que en el país ha "ganado mucha experiencia, a través de esos años, sobretodo la experiencia de la unidad".



En ese sentido, cuestionó "que haya gente que se dice de principio de izquierda y siguen dividiendo y no se dan cuenta de que la unidad es fundamental. Desgraciadamente hay sectores que promueven un caudillo absurdo. Hoy en día no puede haber unos por aquí y otros por allá", insistió.



Al respecto, calificó de "escandaloso" que el exdiputado de extrema derecha Juan Guaidó haya pedido una invasión de Estados Unidos contra Venezuela.



"No hay en el mundo algo similar a lo que ocurrió con Guaidó. Nos ha hecho daño y sigue haciendo daño, a pesar de que ha perdido apoyo internacional, ya le llegará su hora a Guaidó. Solo unidos lograremos enfrentar los planes desestabilizadores contra la Nación", afirmó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 305 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)