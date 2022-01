Embajador ruso no descarta mayor cooperación militar con Venezuela por presiones de EEUU

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, consideró posible que los dos países intensifiquen su cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de Estados Unidos.

"Sin lugar a dudas", aseguró el diplomático en declaraciones al canal de YouTube Soloviov Live al contestar a la pregunta correspondiente.



El pasado 13 de enero, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov mencionó un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó.



"Desde el primer momento de la histeria que se ha desatado en Occidente, en Estados Unidos, tras las palabras del viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov, me telefonearon políticos venezolanos y miembros del Gabinete, me he reunido con ellos y me han trasladado su apoyo firme e inequívoco, puesto que han pasado y están pasando por todo eso junto con nosotros", explicó Melik-Bagdasárov.



A la pregunta sobre formas concretas de la cooperación militar, el embajador señaló que podrían ser múltiples.



"Venezuela tiene una infraestructura portuaria bastante desarrollada, con puertos de aguas profundas, puertos civiles, distintas bases de la Armada Venezolana. Hay todo lo que pueda hacer falta", destacó.



Al mismo tiempo, el diplomático ruso subrayó que la Constitución de Venezuela prohíbe desplegar bases militares extranjeras en territorio nacional.



"En cuanto a las bases militares rusas, la respuesta es obvia, para ello basta con echar una ojeada a la Constitución de Venezuela que dice explícitamente que no debe ni puede haber bases militares en su territorio", puntualizó.



Previamente el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que en la situación actual Rusia piensa en su seguridad, pero, en lo referente al posible despliegue de la infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela, no se puede olvidar que se trata de países soberanos.



"Guaidó no representa a nadie"



Tres años después de haberse proclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó no representa a nadie, declaró el embajador.



"Hoy en día, es un don nadie y no representa a nadie. Esta figura existe únicamente en el espacio virtual y en la mente febril de sus valedores estadounidenses", afirmó Melik-Bagdasárov.



A juicio del diplomático ruso, la sociedad venezolana "no le toma en serio" a Juan Guiadó.



Incluso los escasos radicales que habían permanecido a su lado hasta mediados de 2021, según Melik-Bagdasárov, le dieron las espaldas definitivamente.



"El proyecto de un gobierno paralelo en Venezuela ha sido un rotundo fracaso. Los políticos que lo encarnan están totalmente desprestigiados", sentenció.

El embajador ruso calificó el 'proyecto Guaidó' como "proyección incorporéa de un gobierno paralelo que carece de legitimidad, poder real y perspectivas tangibles dentro del país".



"Otra versión de una revolución de colores editada en Occidente y totalmente desprestigiada a los ojos del pueblo", remató.



Los propios venezolanos, recordó el diplomático ruso, manifestaron reiteradamente su voluntad en unas elecciones libres, la última vez en noviembre pasado.



"Los venezolanos han optado por la soberanía y la verdadera democracia popular. Desde Rusia apoyamos por todos los medios esa elección de nuestros amigos venezolanos", dijo Melik-Bagdasárov.



La crisis política en Venezuela se agravó el 23 de enero de 2019, cuando el entonces jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino en un intento por expulsar del poder al reelegido presidente Nicolás Maduro.



Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales respaldaron a Guaidó, imponiendo sanciones a Venezuela y congelando sus activos en el extranjero.



Rusia, China, Turquía y otras naciones apoyaron a Maduro como único y legítimo presidente de Venezuela.



Maduro acusa a Occidente de usar las sanciones para derrocarlo y de haberse apoderado de los activos y recursos de Venezuela.