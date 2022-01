Diputada Gloria Castillo: "Venezuela tiene derecho a fijar convenios militares con países aliados"

20.01.22 - En medio de los señalamientos que surgieron contra Rusia y Venezuela por sus alianzas en el ámbito militar, la diputada Gloria Castillo dijo en declaraciones ofrecidas a Sputnik que su país tiene autoridad para establecer convenios y cooperación técnico-militar con las naciones que desee.



"Nosotros estamos firmes con una sabia revolución, que está dispuesta a defender la soberanía y por supuesto tenemos autoridad legal para hacer cualquier convenio con los países aliados a nivel internacional, porque nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha intensificado esa unión entre los países a través de esa cooperación técnico-militar", indicó la parlamentaria.



El pasado 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov no descartó la posibilidad de que Rusia despliegue su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó.



"No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", dijo Riabkov en declaraciones al canal de televisión RTVI.



La diputada, con rango de mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacó la relevancia de la cooperación entre Rusia y Venezuela en el ámbito de seguridad y defensa de la nación.



"Es importante siempre visualizar el carácter estratégico de nuestro líder supremo Hugo Chávez Frías (1954-2013) que tuvo una prospectiva de ver hacia otros países aliados, ante la lucha antiimperialista y constituir un fundamento sólido en las posiciones de ambos países, en función de un mundo por supuesto pluripolar, colaborando en diferentes ámbitos militares, sobre todo de transmisión de conocimientos y de tecnología a nuestra FANB", expresó.



La unión entre Rusia y Venezuela, destacó la diputada que integra la comisión parlamentaria para la Seguridad y la Defensa Integral de la Nación, ha permitido que ambas naciones trabajen de la mano para "constituir fortalezas en el ámbito de la defensa integral de la nación y sobre todo en el mantenimiento de la paz mundial".



"Nuestro país en el preámbulo de la Constitución establece que somos un país pacifista, y en ese contexto defendemos la revolución y la democracia", acotó.



De igual forma, la parlamentaria criticó que Bogotá o Washington protesten ante la cooperación entre Rusia y Venezuela; especialmente cuando Colombia "tiene siete bases instaladas, que violan los derechos humanos y que rompe el equilibrio en Latinoamérica".



Castillo consideró que la alianza militar de Rusia con América Latina da paso a una nueva etapa de las relaciones bilaterales, en base al respeto a las diferencias de los países y el fomento del equilibrio en las relaciones internacionales, y en el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados.