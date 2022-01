Dip. Julio Chávez: "Colombia continúa con la persecución de migrantes venezolanos"

11.01.22 - La xenofobia en Colombia continúa siendo una amenaza para los venezolanos que se encuentran laborando de manera honrada en el vecino país.



Así lo denunció el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Julio Chávez desde Venezolana de Televisión (VTV), donde habló además de la persecución de la que son objeto los connacionales en Colombia, y de los videos que se publican de paramilitares obligando a los venezolanos a "trabajar" para no ser asesinados.



El parlamentario señaló que a través de estudios realizados, se ha comprobado que el asedio contra los venezolanos en Colombia ha sido mayor que en años anteriores, detallando que actualmente se encuentran en la nación colombiana un total de 1.731.017 compatriotas de los cuales 6.141 han sufrido violaciones de derechos humanos, entre ese porcentaje se encuentran 1.741 personas asesinadas, e incluso resaltó que entre los datos que se manejan diariamente hay uno o dos homicidios.



Indicó que el Gobierno de Colombia se ha aprovechado de la situación de manera financiera a través de ONG, quienes le han suministrado al país un total de 1.400.000 dólares, resaltando que la xenofobia contra los venezolanos ha sido orquestada desde varios países fronterizos donde se encuentran algunas sedes de estos organismos.



A pesar de que en otros países la xenofobia contra los venezolanos en inminente, el diputado Julio Chávez destacó que en Colombia el problema es mayor, ya que se han encontrado a venezolanos asesinados dentro de fosas, y que ese "modus operandi" es realizado por grupos paramilitares financiados desde el exterior del país "vecino".



Explicó que en el Tibú, municipio colombiano, se encuentran, territorios de 40.000 hectáreas usadas para el cultivo de drogas, donde obligan a trabajar a campesinos venezolanos secuestrados por grupos miliares irregulares, que de no acatar las ordenes son asesinados y "enterrados" en fosas.



Por último, precisó que desde la Asamblea Nacional se han creado varias subcomisiones del parlamento para atender a las víctimas que sufren violaciones contra los Derechos Humanos en otros países.

