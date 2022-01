Cantv informó el restablecimiento del servicio Internet Aba tras afectación de varias horas en algunas zonas del país

06.01.22 - Este jueves usuarios en redes sociales reportaron una caída del servicio de internet ABA de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Además, aseguraron tener una hora o más sin internet y solicitaban respuesta a la empresa estatal.



La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó que se restableció el servicio de Internet Aba, el cual se vio parcialmente afectado en algunas zonas del país a raíz de una incidencia en la red interna de la empresa.



Así lo señaló Cantv a través de la cuenta en la red social Twitter @salaprensaCantv: “La empresa ofrece disculpas a sus usuarios por los inconvenientes causados, al tiempo que reitera el compromiso de sus trabajadores por garantizar servicios de calidad a la población”.



De igual manera, usuarios de Digitel también reportaron una caída de la empresa de telecomunicaciones. Indicaron no tener señal y que al intentar hacer una llamada les decía “la red móvil no está disponible”.



Algunas de las zonas que reportaron tener fallas con el internet a través de la red social fueron Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Bolívar, Yaracuy y Anzoátegui.



Los puntos de venta de algunos comercios también se vieron afectados, debido a que trabajan con la señal Digitel. Usuarios detallaron que no pasaban las tarjetas y arrojaba el mensaje “Host no responde”.



“El personal técnico de la empresa ejecuta mantenimiento correctivo y preventivo, en redes afectadas por humedad. El abordaje incluye el reemplazo de mangas y empalme de cables”, informaron.





