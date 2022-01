Asamblea Nacional aprobó en primera discusión Reforma de Ley Orgánica del TSJ

Credito: Web

01-01-22.-Durante la sesión extraordinaria de este jueves la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión, por mayoría calificada, el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



La reforma contempla modificar el artículo 8 de la ley para reducir el número de integrantes del máximo ente de justicia, propuesta que presentó recientemente a la AN el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno.



El diputado Diosdado Cabello, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, estuvo a cargo de la presentación de la propuesta que defendió invocando los artículos 2, 3, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), así como el 26 sobre el derecho de las personas al acceso a los órganos de administración de justicia.



Recordó que la comisión fue nombrada por el Consejo de Estado siguiendo instrucciones del Jefe de Estado, Nicolás Maduro. Recalcó que han avanzado en tal sentido, visitando todos los centros de reclusión del país y conversando con los distintos poderes acerca de la necesidad de reformar algunas leyes.



Denunció que la justicia existe para el que tiene dinero. "El pobre es el que va a la cárcel, y muchas veces por delitos que ni siquiera cometió", subrayó el parlamentario.



Asimismo, aseguró que se requiere reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de la Defensa Publica y todas la normas que tienen que ver con la aplicación de justicia en Venezuela para establecer una tutela judicial efectiva y que los ciudadanos cuenten con una justicia justa, oportuna y que ofrezca respuestas rápidamente.



Entre los puntos de la reforma destacan la reducción del número de magistrados, a fin de que exista mejor manejo en las salas; la designación de los nuevos magistrados con sus respectivos suplentes por la AN mediante el método que se establezca, a objeto de fortalecer la autonomía y procedimiento del Comité de Postulaciones Judiciales, entre otros.



Con respecto a la designación de los magistrados que van a componer el nuevo TSJ, Cabello anticipó ante la AN que uno de los cambios que se deben hacer es referente al Comité de Postulaciones Judiciales. Esta comisión tendrá ahora 10 miembros de la sociedad civil para “aumentar la representatividad de este sector”.



Cabello pidió a la Comisión Permanente de Política Interior, instancia a la que se remitió el proyecto, a realizar un debate profundo de la propuesta para la elaboración del informe de segunda discusión. "Hagamos una amplia consulta a los diferentes sectores, especialmente a los sujetos de derecho", puntualizó.



*Con información de Prensa AN y Agencias