Jorge Rodríguez: "Si nos refugiamos en excusas no vamos a derrotar las adversidades"

2 de Diciembre - El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, exhortó a los gobernadores y alcaldes electos para el periodo 2021-2024 a agudizar el oído para escuchar el mensaje del pueblo y resolver los problemas que no han podido resolverse.



"No podemos seguir usando excusas de sanciones (que las hay), en bloqueos (que las hay) y pandemia, porque si nos refugiamos en las excusas no vamos a poder derrotar las adversidades. El pueblo le estas diciendo a los gobernadores, alcaldes electos que no los eligieron para que se refugiaran en excusas", dijo este jueves durante la juramentación del gobernador del estado Portuguesa.



Rodríguez los invitó a reflexionar sobre el resultado electoral que condujo una inmensa victoria en todo el país, al tiempo que los insto a trabajar incansablemente por el bienestar del pueblo.



El presidente del poder legislativo enfatizó en la importancia de mantener la unidad y dejar atrás las viejas políticas de división.



"No debemos seguir alimentando divisiones, mezquindades y posturas egoístas. Debemos abrir nuestro corazón para que nuestros más grandes valores morales y ético acompañen la gestión del Gobierno. Avancemos y juntos y trabajemos incansablemente por la unidad y el bienestar del pueblo", puntualizó.



Antonio Primitivo Cedeño fue elegido como gobernador del estado Portuguesa con 45,78% de los votos, que equivale a 127.666 electores.