A/J Ceballos Ichaso instó a los funcionarios policiales a alcanzar los más altos niveles académicos

12 de noviembre de 2021.-La meta inmediata de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), es que todos sean titulados como Técnicos Superiores Universitarios (TSU) y que continúen avanzando para alcanzar los más altos niveles académicos con la visión de garantizar la vida y la Paz del pueblo venezolano, aseguró el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, informó prensa MPPRIJP JUSTICIA Y PAZ.

Recordó que a pesar de los ataques y el asedio político en contra del país, "estamos al pie del cañón trabajando con todas las policías, a partir de hoy me declaro el protector de nuestras policías, de las mujeres y hombres del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuenten conmigo, aquí tienen un aliado, me considero parte de esta Universidad para apoyar todos los esfuerzos", precisó.



Desde la sede principal del Alma Máter de la seguridad ciudadana, ubicada en la parroquia Sucre de la ciudad Capital, las declaraciones las ofreció este jueves, durante el encendido de luces navideñas para dar la bienvenida de las fiestas decembrinas en la Unes, época de regocijo y alegría para disfrutar en familia, armonía y paz.



Hizo un llamado a la población estudiantil para concentrarse en los proyectos futuros y en la visión de los órganos de seguridad ciudadana, de la Gran Misión Cuadrantes de Paz al 2030, apalancados con la tecnología de la información y el Poder Popular.



En relación a la actividad especial organizada en la Unes, el Almirante en Jefe, resaltó la importancia de esta celebración que fortalece la camaradería y el apoyo mutuo entre compañeros; además de "preparamos para recibir a Jesús hecho niño, Jesús protector humanista, que nos trajo la solidaridad, la paz, la tranquilidad; es lo que nosotros buscamos, es lo que está en el texto Constitucional".



Asimismo, refirió que la realización de estas actividades permiten la recreación para los funcionarios y estudiantes que hacen vida en la Institución por sus esfuerzos durante todo un año, resaltando el arduo trabajo y dedicación de los jóvenes, hombres y mujeres de nuestros cuerpos policiales, "sirviendo para la proyección de nuestro futuro", dijo.



El titular de Seguridad Ciudadana extendió sus saludos y un fuerte abrazo a todos los familiares de los estudiantes que no pudieron asistir a la actividad y a los más de 40 mil estudiantes de la Unes en todo el territorio nacional.



Esta actividad contó con la presencia del rector de la Unes, G/D Giuseppe Cacioppo y demás autoridades de dicha casa de estudios, Viceministros del despacho de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Comandante del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb) y director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), autoridades en materia de los Derechos Humanos, entre otros, llevando mensajes de unión, integración y cooperación en unión cívico-policial.