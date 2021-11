Frontera: Reabren paso peatonal por el puente Francisco de Paula Santander

08.11.21 - Como sucedió a finales de octubre, cuando se reactivó el paso peatonal entre Venezuela y Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar, esta vez el tránsito se habilitó a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Ureña con Cúcuta.



Con esta apertura, ya son dos, los pasos binacionales que Colombia y Venezuela abren. El primero de ellos, fue el Puente Internacional Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, tras más de año y medio cerrado, después de la llegada de los primeros casos de coronavirus al vecino país.



Solo se permitía el paso de pacientes oncológicos y niños venezolanos que estudian en la nación neogranadina.



La única restricción, la imponen las autoridades migratorias de Colombia, que aplican para el ingreso por vía terrestre el pico y cédula, es decir, por el terminal del documento de identidad. Los días impares ingresan aquellas personas cuyo terminal de cédula es impar y los días pares, lo hacen quienes tienen documento de identidad que finaliza en 2, 4, 6, 8 y 0.



Aún queda por abrir el paso peatonal por el Puente Unión que conecta Boca de Grita con Puerto Santander.



La circulación de los colombianos en territorio venezolano, no aplica la restricción de pico y cédula, solo está permitida, por los momentos por el Puente Internacional Simón Bolívar, pues es por esta vía donde está operativa la sede del Saime para el sellado de pasaportes para quienes ingresan al país, mas no a quienes salen.



Los horarios de apertura y cierre son de 7 de la mañana a 7 de la noche, hora local.



Según informa el diario La Opinión de colombiano, el paso peatonal se ha desarrollado en calma, salvo por algunas personas que por la medida instaurada por la autoridad migratoria de Colombia no han podido ingresar al país.



Con información del diario El Universal.