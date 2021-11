(VIDEO) Reinauguran el área quirúrgica del hospital “Dr. Domingo Luciani” de Caracas

07.11.21 - La presidenta del Instituto Venezolano de Seguro Sociales (IVSS), Magaly Gutiérrez, informó este domingo la rehabilitación del área de quirófanos del Hospital de El Llanito Domingo Luciani.



A partir de hoy cuenta con 9 quirófanos, más 7 mil metros cuadrados totalmente renovados con alta tecnología, así lo informó Magaly Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), mediante un pase presidencial durante la acostumbrada jornada de trabajo dedicada al balance de la lucha contra la pandemia de la COVID-19.



Gutiérrez destacó que la adecuación cuenta con “área de recuperación, central de suministros, farmacia, descanso para médicos y enfermeras”.



También señaló que se estarán atendiendo varias especialidades tales como ginecología, obstetricia, urología, neurocirugía, cirugía plástica, entre otras.



Por su parte, la doctora María Eulina Guzmán agradeció al presidente Nicolás Maduro por la ambientación realizada, “gracias Presidente por este apoyo y esta política de recuperación de espacios quirúrgicos, como lo son estas 9 quirófanos con tecnología de punta”



Aseguró que estas obras ayudarán a dar una respuesta más rápida a los pacientes de cirugías electivas, al tiempo que destacó que, aunque el Domingo Luciani es un hospital centinela, no han dejado de atender en ningún momento a pacientes con otras patologías; “tenemos aproximadamente 156 médicos especialistas que brindan atención gratuita”.



En este sentido, el presidente Nicolás Maduro exclamó: “A Venezuela no la para nadie, nosotros vamos por encima de sanciones, amenazas, bloqueos, perversidad, y todo el trabajo sucio de esa derecha golpista”, aseguró.



El Domingo Luciani es un hospital centinela que atiende a pacientes infectados con Covid-19, pero que no ha dejado de atender emergencia.

Con información de Prensa VTV / AVN