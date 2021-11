Merida: Deportistas denunciaron la falta de apoyo de la gobernación del estado para asistir a los Juegos Deportivos Nacionales 2021

Quienes no pierden las esperanzas de vestir el pabellón andino en dicha cita competitiva nacional, luego de un largo tiempo de esfuerzo y entrega en la preparación física y técnico-táctica_

3 de noviembre de 2021.Por primera vez en la historia de la máxima justa deportiva en Venezuela, la representación de los colores del estado Mérida dejaría de asistir a propósito de la falta de voluntad e irresponsabilidad del Gobierno regional, bajo la gestión de Ramón Guevara.

En tal sentido, la mañana de este miércoles 3 de noviembre, en unión y a una sola voz, atletas, entrenadores, dirigentes y representantes de las asociaciones deportivas manifestaron su preocupación a poco de menos de un mes para la celebración de los XX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y Adultos 2021, previstos por el ministerio para la Juventud y el Deporte en seis estados.

En un encuentro con los medios de comunicación y con el respaldo de integrantes del Estado Mayor de Deporte, Actividad Física, Educación Física y Recreación del Estado Bolivariano de Mérida, Emdafefr, desde las instalaciones del Aeropuerto de Mérida Alberto Carnevall; exigieron al gobernador de la entidad que asuma su responsabilidad, ya que es de su total competencia responder ante las aspiraciones de más de 400 atletas de representar a Mérida.

Asi lo reiteró el coordinador de esta organización, Willian Uzcátegui, quien exhortó a Guevara y a las autoridades del Instituto Merideño del Deporte (Imdafef) a cumplir con lo establecido en la Carta Fundamental de estos Juegos Deportivos, en cuanto a la logística correspondiente de transporte, uniformidad de presentación y competencia e implementos deportivos.

"Sin estos tres elementos señor Gobernador, que es de su responsabilidad, los jóvenes atletas merideños no podrán participar. En todo caso, diga usted si no esta en la disposición de hacerlo, porque aquí hay un equipo multidisciplinario que en articulación con el protector de Mérida, Jehyson Guzmán, esta dispuesto a asumir esta tarea en apoyo a los deportistas regionales", sentenció Uzcátegui.

Gestión deficiente

En representación de las asociaciones deportivas, Omar Torres (softbol) expresó la preocupación por esta lamentable situación. "Estamos trabajando sin material deportivo y sin ningún tipo de respaldo gubernamental. En muchas situaciones los atletas se están preparando solos por su cuenta, con una carencia de asistencia integral durante los últimos cuatro años, en vista de una deficiente gestión de Guevara, quien no da la cara por el deporte merideño".

Mientras que, Nazaret Sánchez y Victoria Herrera, nobeles talentos de las disciplinas de batminton y gimnasia, respectivamente, en representación de los demás atletas pidieron el respectivo apoyo; quienes no pierden las esperanzas de vestir el pabellón andino en dicha cita competitiva nacional, luego de un largo tiempo de esfuerzo y entrega en la preparación física y técnico-táctica.

"Para nosotros como atletas es un sueño representar al estado. Queremos ir a dejar en alto el nombre de Mérida, porque tenemos bastante talento, pero no es posible que en esta oportunidad, por falta de voluntad de las autoridades gubernamentales, no podamos estar presentes por no tener los materiales y recursos", destacó Herrera. Prensa CORPOMÉRIDA