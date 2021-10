Roy Chaderton: "Presencia de la CPI en Venezuela me genera desconfianza"

26.10.21 - Aderezado con humor, sarcasmo, ironías y relatos pocos conocidos, transcurrió este martes el conversatorio Cita con la actualidad, espacio que, semanalmente ofrece Ciudad CCS a sus lectores, tanto de la página web como de la edición impresa de los viernes.



En esta oportunidad tocó el turno al reconocido diplomático Roy Antonio María Chaderton Matos, quien próximamente ocupará en Berna el cargo de embajador de Venezuela en Suiza.



La vasta experiencia de Chaderton, próximo a cumplir 80 años (18 de agosto de 2022), fue expuesta en su visión particular sobre temas de interés para Venezuela.



En relación a la situación actual del país, en especial tras la interrupción del proceso de diálogo que se vino desarrollando en México, el embajador expresó cautela ante visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en especial tomando en cuenta la postura subjetiva de organizaciones internacionales sobre la realidad del país, y al respecto refirió la reciente declaración del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que condicionó a una certificación del citado organismo el reconocimiento al proceso comicial del 21 de noviembre.



“La actitud del señor Borrell, que presume de ser de izquierda, pero izquierda europea, nos obliga a ser desconfiados. Es una guabina europea, si es que en Europa hay guabinas”, ironizó.



Los medios son los principales enemigos de Venezuela



El entrevistado también cuestionó la reiterada posición antigubernamental de los grandes medios de comunicación, que insisten en manipular a la opinión pública sobre la legitimidad del Gobierno de Venezuela y atentan contra los valores esenciales.



“El principal enemigo de nuestro proceso son los medios, y los medios son privados, y el presidente Chávez fue tumbado por los medios (…) mi mayor horror es cómo han contribuido a la corrupción del alma de los venezolanos, la cadena de medios de espectáculos televisivos. Cuando uno ve ese desfile de ‘lumpen cubano mayamero’ a través de los medios de comunicación social, no puede menos que horrorizarse (…) Ellos también son políticos, porque a través del ablandamiento moral de nuestros ciudadanos van logrando sus objetivos”, sentenció.



Alex Saab



El tema de Alex Saab no podía faltar en boca del avezado diplomático; no obstante, prefirió no profundizar en el polémico tema, pero sí recalcó la violación de tratados internacionales sobre la materia.

Sobre este caso, Chaderton apeló a lo establecido en la Convención de Viena, “que establece una norma de respeto a la inmovilidad de los diplomáticos. Los diplomáticos somos seres especiales”.



Santos es un malagradecido



Dada su experiencia como embajador de Venezuela en Colombia entre 2002 y 2004, Chaderton no pasó por alto las accidentadas relaciones entre ambos países y la situación actual de la nación neogranadina.



“Duque (Iván) es bruto, loco y mala gente, pero Juan Manuel Santos es un malagradecido”. Con esta sorpresiva expresión, el diplomático se refirió no solo a la constante violencia que agobia al pueblo hermano, promovida en buena parte por la política del actual presidente, sino a la manera cómo su predecesor soslayó el papel que jugó Venezuela en el diálogo y proceso de paz, a la hora de recibir el Premio Nobel de la Paz.



También hizo referencia a los efectos del cambio climático, la crítica situación de los migrantes africanos que buscan una mejor calidad de vida en países europeos y el trato injusto que en no pocas oportunidades reciben los venezolanos que se han ido a otros países, en especial en Sudamérica.