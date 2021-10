Covid-19: Variante "Delta Plus" puede ser más contagiosa, advierten expertos

25.10.21 - Hay miles de tipos diferentes, o variantes, de Covid que circulan por todo el mundo. Los virus mutan todo el tiempo, por lo que no es sorprendente ver surgir nuevas versiones. Expertos dicen que una nueva forma mutada de coronavirus que algunos llaman «Delta Plus» puede propagarse más fácilmente que el Delta regular.



Aún no hay evidencia de que esta nueva variante cause una enfermedad peor, por lo que los científicos apuestan a que las vacunas existentes aún deberían funcionar bien para proteger a las personas.



Aunque el Delta regular todavía representa la mayoría de las infecciones por Covid en el Reino Unido, los casos de «Delta Plus» o AY.4.2 han ido en aumento.



Los últimos datos oficiales sugieren que el 6% de los casos de Covid son de este tipo.



Los expertos dicen que es poco probable que despegue a lo grande o escape a las vacunas actuales. Pero los funcionarios dicen que hay algunas pruebas iniciales de que puede tener una mayor tasa de crecimiento en el Reino Unido en comparación con Delta.



«Este sublinaje se ha vuelto cada vez más común en el Reino Unido en los últimos meses, y hay algunas pruebas iniciales de que puede tener una mayor tasa de crecimiento en el Reino Unido en comparación con Delta», dijo UKHSA.



El sublinaje AY.4.2 no se considera todavía una «variante de preocupación» (VOC) o una «variante bajo investigación» (VOI) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, los científicos que están monitoreando su capacidad de transmisión desde que apareció aseguran que puede ser de un 10 a un 15% más transmisible.



Durante los últimos 28 días, Reino Unido ha registrado uno de los números absolutos más altos de casos nuevos en cualquier país, solo superado por los Estados Unidos. Los registros por millón de habitantes han aumentado drásticamente en esta nación llegando superar a Alemania, Francia e Italia.



El anuncio de la semana pasada de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido sobre la extensión por Inglaterra del nuevo subtipo de delta, llamado AY.4.2, ha generado preocupaciones de que esto pueda aumentar aún más las tasas de infección.



La agencia informó que la variante representó el 6% de todas las secuencias genéticas del SARS-CoV-2 en la semana que comenzó el 27 de septiembre de 2021. Los datos completos de secuenciación fueron denominados como de «tensión en una trayectoria creciente».



Por su parte, Rusia confirmó la pasada semana que entre los casos de Covid-19 en el país, se detectó la variante AY.4.2 del coronavirus. Italia también develó que se han identificado los primeros nueve casos del nuevo AY.4.2, según lo que surge de las secuencias genéticas contenidas en la base de datos internacional Gisaid, analizada por los expertos de la Ceinge-Advanced Biotechnology de Nápoles.



La OMS ha reiterado en numerosas ocasiones la imperiosa necesidad de reducir la circulación del coronavirus para evitar el surgimiento de nuevas variantes, ya que alguna de estas podría reducir significativamente la protección generada, bien sea, por la infección natural o por el efecto de las vacunas.



AY.4.2 es una rama de Delta que incluye algunas mutaciones nuevas que afectan a la proteína de pico, que el virus usa para penetrar en nuestras células.



¿Son eficaces las vacunas contra esta variante?



La Organización Mundial de la Salud advirtió en junio que la variante Delta Plus del coronavirus tiene una mutación adicional a la que presenta la delta original y podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus. Además, según un estudio publicado en una revista científica alemana, ambas variantes tienen mayor eficacia a la hora de infectar las células pulmonares. También se ha comprobado que la versión Delta hacía ineficaz uno de los cuatro anticuerpos que se emplean para tratar la covid-19, y que en el caso de la Delta Plus, eran dos los que no conseguían cumplir con su función terapéutica. Sin embargo, por el momento las vacunas siguen teniendo eficacia respecto a una infección más grave, hospitalización o fallecimiento. Lo que no quiere decir que las personas no puedan ser infectadas y tener una cierta sintomatología.



¿Cuáles son los síntomas?



La variante Delta Plus provoca síntomas distintos a las versiones anteriores del virus, según ha advertido Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la Universidad King's College London. Produce más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, según dice el experto. El epidemiólogo subraya que la tos es más infrecuente entre los infectados con la nueva variante respecto a las anteriores.



Con información del diario Últimas Noticias.