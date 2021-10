(VIDEO) Venezuela: A partir del 1 de noviembre, todos los restaurantes implementarán el "Semáforo Covid de Acceso"

21.10.21 - Venezuela busca retornar a la normalidad de forma segura en los espacios públicos tras la pandemia. A partir del 1 de noviembre, todos los restaurantes implementarán el "semáforo de acceso", una medida que busca restringir el ingreso de personas que no están vacunadas o que están contagiadas de COVID-19.



"Me parece que está bien, ya me vacuné, eso lo van a pedir en todos los lugares como requisito y es importante. La gente tiene miedo a la vacuna y a lo que debe tenerle miedo es al COVID-19", comentó a esta agencia Óscar Estrada, de 18 años, residente del este de Caracas.



El semáforo de acceso o COVID-19 es una aplicación digital que creó el Gobierno, y que funcionará a través del Sistema Patria, plataforma en la que la administración de Nicolás Maduro ha dicho se encuentran registradas más de ocho millones de personas.



En la entrada de cada restaurante habrá un portero con un teléfono móvil, que será el encargado de solicitar el número de cédula al cliente. Una vez introduzca el número de identificación aparecerá la figura de un semáforo con la luces verde, amarillo y rojo.



La luz verde indica que la persona está vacunada y puede entrar al local; la amarilla que no presenta registro de vacuna, pero está sana; y la roja que el ciudadano tuvo una prueba PCR positiva en los últimos 21 días y no podrá entrar al restaurante.



Miguel Hernández, trabajador de un restaurante del este de Caracas, consideró que la medida puede ser difícil de implementar.



No obstante, el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Iván Puerta, en conversación con esta agencia indicó que el proceso para ingresar los datos en la aplicación puede tardar entre 30 y 40 segundos, por lo que no cree que la medida ocasione largas filas de personas en las entradas de los locales.



"Esto lo que busca es minimizar que personas no vacunadas tengan acceso a los locales y que si tienen COVID-19 no contagien a más personas", señaló.

Maduro aseguró que el 50% de la población venezolana ya está vacunada, y que para el 31 de octubre se llegará al 70%.



El encargado de un restaurante en La Castellana, en el este de la capital, que prefirió no ser identificado, opinó que el Ejecutivo busca presionar a los ciudadanos para que se vacunen.

"Me imagino que será más rápido con el carnet de vacunación; creo que es para presionar para que la gente se vacune, y eso de vacunarse es un despelote (desorden)", indicó.

Registro



Puerta señaló que las personas que recibieron la dosis en el exterior deberán registrar la vacuna en el Sistema Patria.



"La recomendación es que si (la persona) está vacunada y no registrada es que trate de ingresar al sistema Patria y registrar la vacunación (…) Si se vacunaron en el exterior o en algo privado, van a tener que registrar su carnet de vacunación a través del sistema Patria".



El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes manifestó que hasta el momento 300 locales están registrados para cumplir con el semáforo de acceso.



"El semáforo de acceso es algo que está implementado en otras ciudades del mundo con diferentes nombres pero tiene la misma finalidad, hacer una suerte de filtro que permita dar confianza a quienes salen a distraerse y tener la tranquilidad de que las personas alrededor están vacunadas o medianamente sanas", acotó.



El Gobierno señaló que implementará el semáforo COVID-19 en todos los espacios públicos, pero no ha ofrecido detalles de cuándo comenzará en otros lugares.



Sin embargo, alrededor de 40 hoteles cinco estrellas se encuentran inscritos y van a incluirse en el plan piloto con los restaurantes.



Puerta expresó su esperanza de que, con la puesta en marcha del semáforo de acceso, el Ejecutivo comience a sustituir las restricciones de la semana flexible y horarios restringidos.



Desde junio de 2020, Venezuela se encuentra bajo un sistema denominado 7+7, el cual consiste en siete días de cuarentena y siete días de flexibilización de los sectores económicos.



Entretanto, el presidente Maduró decretó flexibilización de la cuarentena en noviembre y diciembre para dinamizar la economía, que se ha visto golpeada por la pandemia, y espera que para el último mes del año la población vacunada llegue al 95%.



“Se ha autorizado a 166 representantes de distintos sectores comerciales, principalmente en los restaurantes. Tenemos un plan piloto que está en funcionamiento y ya está habilitado en 133 puntos que estarán en la puerta del restaurante o establecimiento”, informó recientemente la Vicepresidenta Delcy Rodríguez..



Asimismo, señaló que el Gobierno Nacional aspira ampliar el semáforo en los sectores universitarios y cualquier establecimiento que congregue gran cantidad de personas.