Actividad “Yo aborté” se llevó a cabo en Caracas exigiendo despenalización y legalización del aborto

14-10-21.-Este miércoles 13 de octubre se llevó a cabo una concentración frente a la Sede Administrativa de La Asamblea Nacional (AN) con el nombre “Yo aborté” como parte de la lucha que llevan a cabo diversas organizaciones feministas, movimientos sociales, políticos y activistas por la legalización del aborto en Venezuela.Varias decenas de mujeres se hicieron presente como parte de la Ruta verde por despenalizar y legalizar el aborto. Se trata de una actividad como continuación de la masiva marcha llevada a cabo el pasado 28 de septiembre que llenó de verde las avenidas México y Universidad de Caracas. Esta vez se plantaron ante la Sede Administrativa, y como parte de la promesa que le hicieran representantes de la Asamblea Nacional el pasado 28S que serían recibidas este 13 de octubre por una comisión de dicho organismo, reunión que terminó siendo suspendida por la misma comisión de la AN.Pero a pesar de la suspensión de la reunión y el hostigamiento permanente de los organismos represivos de la Policía y la Guardia Nacional, nuevamente se hizo sentir la demanda por el derecho al aborto en Venezuela a través de cantos y consignas durante la jornada. Todas las organizaciones, movimientos y activistas presentes llamaron a darle continuidad a esta lucha, convocando a una próxima actividad el viernes 15Oct así como todos los 28 de cada mes a acciones de calle por la despenalización y legalización del aborto.En nuestro país la legislación sobre el aborto es tan anticuada y reaccionaria, que no solo se rige por lo que estipularon el gobierno y la jerarquía católica de principios del siglo XX, sino que ni siquiera contempla la despenalización en casos en que el embarazo sea producto de una violación, como sí ocurre en otros países en los que el aborto tampoco es legal. En casos así se ven obligadas a ser madres a causa de una violación, o a recurrir a abortos clandestinos, inseguros, con riesgo serios para su salud, incluso su vida… o terminar en la cárcel por la criminalización en esos artículos del Código Penal. Por eso parte de los movimientos feministas demandan que en lo inmediato se deroguen los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal vigente, que penalizan el aborto.Pero de conjunto todas las organizaciones demandan la despenalización inmediata y la legalización conscientes que solo con la movilización y en las calles se podrá arrancar este derecho tal como lo hicieran las mujeres en Argentina. Es urgente, es un asunto de salud pública y vital para las mujeres, acabar con esta criminalización, en un país donde el Gobierno oculta las cifras de este tema tan importante, lo que contribuye a invisibilizarlo, a negar que es un asunto serio a discutir.Como ha venido declarando Suhey Ochoa "desde Pan y Rosas Venezuela planteamos que necesitamos forjar un movimiento de mujeres independiente, que conciba el crecimiento por abajo (en los lugares de trabajo, de estudio, las comunidades) y la movilización combativa, como la estrategia para lograr la legalización del aborto”.Para este próximo viernes 15 de octubre se llama a una nueva concentración frente al mismo lugar de la Sede Administrativa de la Asamblea Nacional a las 9 AM, para no bajar los brazos, y se espera que esta vez representantes de los movimientos feministas sean recibidas por una comisión de la Asamblea Nacional.