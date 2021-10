(VIDEO) Venezuela planteará a la CELAC establecer la verdad del genocidio colonialista en América

12.10.21 - En el acto de Conmemoración de los 529 años de la Resistencia Indígena, este martes, desde Miraflores, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, anunció la creación de una Comisión de la Verdad del Colonialismo Español en Venezuela y le pidió al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, que la presida; y sume, a las mejores historiadoras e historiadores, lideresas y líderes, para reconstruir toda la historia del genocidio, de la resistencia, de la victoria y de la esperanza desde Venezuela.



El Jefe de Estado también detalló que “esta Comisión por la Verdad, por la vida, dará un aporte para la reparación, y reconstruirá toda la historia y cómo fue el colonialismo en estas tierras y mucho más allá de Venezuela… Vamos a dar el ejemplo y el primer paso lo da Venezuela. Por eso, designé al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, porque desde la cultura es que debe salir la verdad, los valores, los conceptos, de lo que debemos hacer hacia el futuro”.





Por otra parte, señaló que “estos debates son muy importantes, porque para aquellos que no conocen la historia de su Patria, y no sabe de dónde viene, es muy difícil que pueda estar parado en este siglo XXI, y avanzar, cuando nos acechan nuevos colonialismos, los viejos imperios europeos, y los nuevos imperios del norte que siguen viendo al mundo como su territorio, como su patio trasero”.“Debemos avanzar con propiedad ante los nuevos imperios del norte”, puntualizó.Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional, Noelí Pocaterra, reflexionó acerca del tema del genocidio español y sus consecuencias y dijo “la carta que usted señor Presidente, le va a escribir al rey de España, además de su iniciativa para la creación de la Comisión de la Verdad del Colonialismo Español en Venezuela, todo este tema que usted bien disertó, no es más que una clase magistral para que el pueblo venezolano entienda y sepa qué fue lo que ocurrió durante ese holocausto por parte de los españoles”.Esa política de vejámenes de ese nefasto imperio español continúa en otras latitudes y “un ejemplo fueron los actos de violación y muerte sucedidos en Canadá, en las escuelas donde tenían a los indígenas en edades comprendidas entre los 3 y 13 años de edad, y que el gobierno de ese país apoyaba. Esta denuncia la van a hacer este venidero diciembre ante el Papa. Tenemos y debemos ser solidarios con ellos.“Pero también tenemos que denunciar, que en la hermana Colombia, activistas indígenas son asesinados, por las fuerzas de ese gobierno que está allí y nosotros tenemos que decirlo”, afirmó.Por último, expreso: “Tenemos sufriendo 300 años, y en la época republicana fuimos rechazados, discriminados, invisibilizados, pero llegó la luz, el amanecer con la Revolución Bolivariana, llegó Hugo Chávez y nos ayudó a visibilizarnos en la Constitución de 1999. Nos dio la oportunidad para que voceros indígenas fuesen a la Asamblea Nacional Constituyente y allí estuvimos y estamos para defender y reivindicar a todas las etnias indígenas en sus derechos, en su territorialidad y en su cultura como seres libres y originarios que son”.