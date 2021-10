Este 12 de octubre indígenas y afrodescendientes exigen fin de proyectos que arrasan territorios

Referencial Credito: Archivo

Organizaciones indígenas y afrodescendientes exigieron este martes poner fin a proyectos de desarrollo que aceleran el cambio climático, arrasan con sus territorios y con sus pueblos.



Lo han hecho a través de un comunicado, difundido en Quito por el Día de la Liberación Negra e Indígena y en nombre de más de 70 organizaciones de toda América.



Se trata de una declaración «de resistencia contra el racismo, la discriminación y el colonialismo».



Estas organizaciones forman parte del Movimiento de la Liberación Negra e Indígena (BILM), una coalición de colectivos, pueblos, organizaciones de base y movimientos sociales de toda América que nació en 2020 con el objetivo de respaldar las luchas contra el racismo, la discriminación, la violencia, el colonialismo y los estragos del capitalismo racial.



Actualmente, BILM posee un red de más 134 organizaciones, comunidades de base, colectivos y movimientos sociales de 22 países de Abya- Yala (América) y cinco redes continentales y globales.



Estamos en un momento de la humanidad en que debemos estar unidos para enfrentar grandes retos como el cambio climático o la devastación de la naturaleza. Pero esto no puede darse si antes no enfrentamos problemas como el racismo o la discriminación», señala el indígena kichwa de Ecuador y fundador de BILM, Leonardo Cerda.



Y agrega que «no puede haber justicia climática, sin justicia racial».



Este 12 de octubre, las organizaciones que componen BILM realizarán una serie de acciones de resistencia y visibilización en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Suriname y España.



Estas acciones buscan llamar la atención internacional y elevar el nivel de conciencia entorno a la discriminación, el racismo y el colonialismo, reza el escrito.



Respeto a los territorios

En el documento señalan varias consideraciones en torno a la situación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como una serie de demandas para los organismos internacionales y Gobiernos.



Entre ellas figuran medidas de compensación y reparación a nivel nacional, regional e internacional «para resarcir las injusticias de las que han sido víctimas».



Además, el respeto a los territorios, bosques, ríos, biodiversidad y minerales dentro y fuera de los territorios indígenas y afrodescendientes, «pues no son recursos a ser explotados, por el contrario son fundamentales para nuestra vida y para la vida en el planeta», indican.



Piden, asimismo, que los Estados y empresas respeten y garanticen su derecho al territorio, la autodeterminación y al manejo de todos los recursos contenidos en sus tierras, pues están «cansados de ver cómo el modelo colonial-extractivista arrasa con la naturaleza» y con sus comunidades.



La coalición pide también el cese a la criminalización de los defensores de los territorios, bosques y la cultura, así como combatir la desigualdad y la injusticia en que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes.



Eliminar de los espacios públicos, los símbolos y monumentos que representen el colonialismo, genocidio, y supremacía blanca, es otra de las exigencias, a las que suman proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80 % de la Amazonía y otras áreas de vital importancia para el planeta para el 2025, en colaboración con los pueblos indígenas y afrodescendientes.



A los organismos internacionales y de cooperación, les piden diseñar programas y acciones de la mano de actores indígenas y afrodescendientes para erradicar y luchar contra la discriminación racial.



Asignar recursos y fondos directos para apoyar procesos colectivos de esos pueblos e implementar programas y acciones para superar desigualdades de género y discriminación social.



«Exigimos que reconozcan los daños causados a nuestros pueblos y territorios y demandamos acciones de reparación. Al mismo tiempo hacemos un llamado a superar las relaciones de pensamiento colonial y discriminación que no nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria«, expresó Gema Tabares, representante del colectivo Afro Caracolas Saberes Itinerantes, de México.

