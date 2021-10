En desarrollo simulacro electoral previo a mega-elecciones del 21 de noviembre

Este domingo, 10 de octubre, se desarrolla a escala nacional el simulacro electoral previo a las mega-elecciones del próximo 21 de noviembre.

Varios centros han sido habilitados en localidades de los distintos estados del país, para permitir la participación y la practica del ejercicio del voto, por parte de los electores y las electoras. También es una oportunidad de que se conozcan las candidaturas y su disposición en los tarjetones o pantallas, así como la oferta de los candidatos y candidatas a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados legislativos en las mega-elecciones convocadas.

El CNE (Consejo Nacional Electoral), organizó este simulacro, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad".

El propósito del mismo es ensayar que todo el proceso sea lo más fácil y rápido para la ciudadanía, que ejercerá su derecho al voto en los comicios que se aproximan, pudiendo mediante esta actividad familiarizarse con el uso de las máquinas y el mecanismo o procedimiento electoral.

Por otra parte, candidatos y candidatas a cargos de gobierno regional, para alcaldías y diputaciones, así como técnicos y autoridades regionales y locales del CNE, realizan recorridos por los centros electorales activados para observar el buen desenvolvimiento del ensayo comicial.

También se tiene previsto, además del simulacro, la realización de Ferias Electorales , para que toda la población conozca las máquinas, explore el tarjetón y sepa en general cómo es el proceso de votación.

Otro de los propósitos de esta prueba es contribuir a garantizar el funcionamiento eficiente de la maquinaria electoral y medir la fluidez de la comunicación, la electricidad y la seguridad.

En los diferentes estados del país han sido ubicados centros electorales en cada uno de los municipios, tomando en cuenta la cantidad de electores y de electoras o densidad de la población electoral.

Se cuenta con centros piloto, donde funcionan las mesas de votación, dispuestas para el simulacro y distribuidas entre centros electorales habilitados.

El simulacro se viene realizando con normalidad y se da cuenta de una buena participación, bajo el resguardo de funcionarios del Plan República en cada lugar de votación simulada.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que "no hay en el mundo un sistema electoral con la vialidad, rapidez y fiabilidad como el venezolano", durante su participación este domingo en el simulacro electoral, en el centro de votación Padre Mendoza, en Caracas. Según el jefe parlamentario, quien ha sido presidente del CNE en períodos pasados, "aquí no hay manos que se puedan meter y cambiar un resultado, la voz del pueblo no puede ser traicionada, es imposible. Ya superamos el acta mata voto de la cuarta república".

Sin embargo, organizaciones políticas opositoras, tanto de derecha como de sectores de la izquierda chavista que se ha deslindado del gobierno de Nicolás Maduro, se han quejado de manipulaciones a la legalidad de partidos e inhabilitaciones arbitrarias de candidatos, así como del uso de recursos públicos del Estado a favor de las candidaturas del partido oficial (PSUV), como ha sucedido con candidaturas del PCV y con la postulación del exministro Eduardo Samán (para la alcaldía de Caracas). También han denunciado el "ventajismo" y "discriminación" en los medios de comunicación del aparato del Estado, manejados por el gobierno.

Para el simulacro electoral de hoy, domingo 10 de octubre, se informa que el CNE activó 446 centros de votación y 1.366 mesas electorales en 333 municipios de los 24 estados del país, como parte del cronograma de verificación establecido para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.