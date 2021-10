Miranda: Desplegados funcionarios del CICPC para concientizar a la población sobre estafas a través de redes sociales

2 de octubre de 2021.-Este sábado, el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, informó que más de 4 mil funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se desplegaron en todo el territorio nacional con el propósito de concientizar a la población sobre los delitos vinculados a las redes sociales, informó Prensa Mpprijp.



Desde el sobreancho del Distribuidor Metropolitano, municipio Sucre del estado Miranda, el Almirante en Jefe destacó, "estamos realizando una tarea de prevención y concientización sobre los delitos informáticos, para evitar que la ciudadanía caiga en ofertas engañosas realizadas por individuos inescrupulosos, delincuentes que tienen la intención de cometer robos, secuestros, intentos de homicidios u homicidios". Exhortó a la población a no negociar con la vida, y alertó que los delincuentes se hacen pasar por comerciantes y buscan llevar a las personas a sitios de alto riesgo.



Señaló que los puntos establecidos de forma simultánea en los 23 estados del país, cuentan con la participación de 117 delegaciones municipales de la policía judicial trabajando en coordinación con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), policías estadales y municipales, para garantizar la protección en toda la nación.



Durante el despliegue se entregaron 70.500 folletos informativos con importantes recomendaciones que permiten alertar a la ciudadanía sobre el modus operandi de los grupos estructurados de delincuencia organizada vinculados con este tipo de delito.



Protección permanente al pueblo venezolano



El titular de la cartera de Seguridad Ciudadana, puntualizó que "la orden permanente del presidente de la República, Nicolás Maduro es la garantía de protección al pueblo venezolano, y las acciones en materia de seguridad ciudadana por la vida y por la Paz", agregó.



Aseguró que los organismos de seguridad ciudadana están alertas contra todo tipo de grupo de terroristas procedentes de Colombia, que intentan infiltrarse en el territorio nacional para alterar la Paz, y agregó que "están prestas las unidades anti terrorismo y anti secuestro para trabajar de la mano con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para preservar la paz en el país".



El Almirante en Jefe, refirió que la política del Estado venezolano es la vida y la Paz y la garantía de los Derechos Humanos; "para eso está la Gran Misión Cuadrantes de Paz, en la que está definida nuestra tarea diaria de proteger al pueblo venezolano".



En este sentido, informó que se han creado Oficinas de Atención a las Víctimas y de asuntos internos para que no existan desviaciones policiales, "no vamos a permitir ninguna desviación policial y actuaremos de manera implacable contra aquel que transgreda la Ley, y trate de opacar el prestigio de nuestros cuerpos policiales", señaló.



Detalló que las policías están conformadas por hombres y mujeres de honor, de lealtad y trabajo, y sobre todo comprometidos con su juramento de proteger, servir y defender al pueblo venezolano.

*100% operativas instituciones bancarias*



El Almirante en Jefe, informó que todas las instituciones bancarias se encuentran funcionando al 100%, y la interacción entre las policías y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ofreció tranquilidad a los ciudadanos en este proceso de la nueva expresión monetaria.

En referencia al simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral el próximo 10 de Octubre, destacó "apoyaremos al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el próximo 10 de octubre, cuando se realice el primer simulacro para las Megaelecciones del 21 de noviembre, integrados en la garantía del voto de todos los venezolanos".



Con relación a las lluvias destacó que, "se aproxima la onda tropical N° 55 por el Oriente del país, por lo que el llamado al pueblo venezolano es a la prevención.