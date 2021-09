(VIDEOS) El Planeta no aguanta más, nuestra sociedad no aguanta más

Lunes, 27 de septiembre de 2021.- El viernes 24 estuvimos en la plaza Caracas, ubicada entre las torres del Centro Simón Bolivar, la cual estaba prácticamente vacía y tuvimos oportunidad de compartir con dos miembros del Observatorio de Ecología Política de Venezuela quienes junto a un grupo de ciudadanos trajeron una comunicación al ministerio de Poder Popular para el Ecosocialismo, donde plantean la crítica situación por la que estamos pasando debido al cambio climático.



Expresaron que el Planeta no aguanta más, nuestra sociedad no aguanta más.



Ellos son Francisco Javier Velasco (FJV) y Liliana Buitriago (LB) quienes nos explicaron de forma sintética el contenido de la comunicación que entregaron en el despacho ministerial y algunas reflexiones sobre el cambio climático.



Esta es una iniciativa del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, señaló FJV, hemos redactado esta comunicación que está dirigida, en general, al liderazgo nacional, a la sociedad venezolana en sus diversas expresiones organizativas, así como a las instituciones y en particular, también, a las autoridades gubernamentales.



En esa carta nosotros estamos haciendo un llamamiento general a toda la sociedad y una exigencia al gobierno para enfrentar de manera efectiva la enorme y siniestra problemática del cambio climático.



Hemos visto como están aconteciendo, cada vez de manera más acelerada, una serie de tragedias y de fenómenos inéditos en todo el planeta y en particular, en semanas recientes, aquí en Venezuela vimos los estragos que causaron las inundaciones en distintas partes del país, que tienen que ver con ese fenómeno en marcha.



Lamentablemente ese es un tema que ha permanecido soslayado en la mayoría de los ambientes políticos y cuando se aborda es de una manera meramente retórica y ocasional.



La situación es extremadamente grave y a lo que nos estamos exponiendo es todavía peor.



Nosotros estamos haciendo en esa comunicación, una serie de propuestas y proposiciones que tienen que ver con distintos temas desde la formación ambiental, centrada en el tema climático, como lo exige La Constitución, por cierto, en dos de sus artículos.



También consideramos fundamental abordar problemas gravísimos como el que tiene que ver con la explotación del llamado Arco Minero del Orinoco que supone una deforestación en gran escala, millones de árboles que van a ser sacrificados y eso de manera rotunda va a contribuir o está contribuyendo a la exacerbación del cambio climático.



Igualmente, con respecto a la explotación del carbón en las minas del Socuy, allá en el Zulia, es increíble en el momento que países como China, que son altos consumidores de carbón han anunciado recientemente que se están alejando de esa matriz energética y aquí hay un empeño en seguir explotando el carbón, incluso amenazan a líderes comunitarios y ambientalistas que hacen la denuncia de ese proceso.



Igualmente estamos por un plan, en términos de la agricultura, que fomente la agro ecología y concebida de manera eficaz y también redunda al logro de la soberanía alimentaria.



Con relación a la educación ambiental, consideró Velasco que eso debe ser un esfuerzo nacional, no solamente en el ámbito de la educación formal sino en todas las expresiones educativas, en todos los ámbitos de vida ciudadana.



En última instancia esto tiene que generar un cambio de consciencia, una verdadera revolución cultural que exprese otra manera de relacionarnos entre nosotros y entre nosotros y el mundo natural, La Naturaleza.



Hay procesos irreversibles, eso ya no se puede negar porque está demostrado científicamente, sin embargo, lo peor que se nos está viniendo encima todavía puede ser atajado si realmente, a escala global, cumplimos con todas las medidas y con todas las acciones que eviten que dentro de pocos años el incremento de la temperatura en todo el mundo sea mayor de dos grados.



Usted puede contactar a los del Observatorio de Ecología Política de Venezuela a través de: Ecopoliticavenezuela.org y Ecopoliticave por todas las redes sociales.



Por su parte Liliana Buitriago señaló: creemos que hay propuestas, que hay alternativas para generar modos de vida diferente que puedan revertir, de alguna forma, el camino hacia algo peor.



No podemos seguir generando medidas, ni políticas, ni acciones que profundicen el problema, el momento de actuar es ya y por eso decimos que estamos en una emergencia que requiere acción climática inmediata.



Acción climática no solo refiere a tomar medidas desde los altos gobiernos, sino además que tiene que ser con alta participación de toda la sociedad y los diferentes sectores porque las consecuencias del colapso climático en el que estamos en este momento no distingue clase, no distingue etnia, no distingue raza, más sin embargo, son precisamente las comunidades más vulnerables, las mujeres, las comunidades campesinas las que más sufren las consecuencias del colapso climático en que nos encontramos.



Invitamos a aporreadores y aporreadoras a ver el video integralmente.





En este segundo video conversamos con Emiliano Terán del Observatorio de Ecología Política de Venezuela quien hace un llamado de alerta ante la emergencia climática que estamos enfrentando:Nosotros estamos haciendo presencia hoy, en el ministerio de Ecosocialismo, con una carta que es un llamado a la sociedad venezolana en su conjunto, a sus instituciones, a sus organizaciones, actores políticos, todos los actores posibles.Estamos haciendo un llamado ante una situación que denominamos de Emergencia Climática de Orden Global.Una situación que ha sido señalada por los informes del IPCC, Naciones Unidas, que cada vez dan mayores alertas pero que estamos viendo, con mayor preocupación es a través de los eventos climáticos que se han dado en el mundo y sobre todo en el país.Pensemos en las inundaciones que han venido dándose en los últimos meses y la gravedad y el riesgo en que está la vida de los venezolanos y venezolanas.El tema es de tal seriedad que nosotros estamos haciendo un llamado desde la organización El Observatorio de Ecología Política de Venezuela en conjunto con otros adherentes, de universidades y otras organizaciones sociales para que este tema deje de ser un tema marginal y tenga que ser un tema, hoy, central.Un tema central de la política en Venezuela.La situación climática no es un juego y se prevé cambios climáticos, ya estamos en ese contexto y es necesario que se coloque en el centro de las decisiones y que se discutan y se tomen desde hoy hasta el futuro.La carta contiene una serie de propuestas, de lineamientos que contribuyen, desde nuestra perspectiva a este debate.Noticia relacionada: Jóvenes y activistas realizaron protesta frente al Ministerio de Ecosocialismo en el día de la Huelga Mundial por el Clima