Este martes, movilización en Caracas por la legalidad de aborto en Venezuela ¡No más muertas!

27 de septiembre de 2021.- Este 28 de septiembre se lleva a cabo una acción global por la legalización del aborto. En Venezuela se realiza una marcha con lo que se ha denominado la Ruta Verde por el Derecho a Decidir Sobre Nuestros Cuerpos. Desde Mujeres Contra Las Violencias (MCLV), nos hemos unido a esta convocatoria que se llevará a cabo en Caracas y que partirá desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional.

Es por ello, que nuestro llamado es a todas, todos, todes a que se conquiste en las calles lo que es un derecho fundamental para las mujeres: acabar con la maternidad obligatoria, terminar con la criminalización de nuestro derecho a decidir. Por eso consideramos más que nunca que hoy debemos levantar con todas las fuerzas la exigencia de Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

¡No más muertas ni presas por abortos clandestinos!

A continuación, el comunicado que se consensuó desde Mujeres Contra Las Violencias.

Mujeres Contras Las Violencias (MCLV) nos movilizamos el Día de Acción Global por la legalidad de aborto y acompañamos La Ruta Verde por el Derecho a Decidir Sobre Nuestros Cuerpos

Mujeres Contra Las Violencias, espacio de acción y protesta por las reivindicaciones de la mujer venezolana, en el que confluyen una diversidad de mujeres y organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, referentes feministas en Venezuela, nos movilizamos y acompañamos la Ruta Verde por la derogación de los artículos del código penal que criminalizan el aborto en el país.

Este 28 de septiembre Día internacional de Acción Global por un Aborto Legal, seguro y gratuito en Latinoamérica y El Caribe, atendemos la convocatoria realizada por otras organizaciones, colectivos, movimientos e individualidades feministas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y niñas para marchar en la ciudad de Caracas y exigir derogar los delitos sobre el aborto previstos en el Código Orgánico Procesal Penal.

La criminalización del aborto vulnera derechos de las mujeres y cuerpos gestantes, la práctica insalubre y clandestina trae consecuencias, tanto leves como irreversibles sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero también ocasiona la muerte innecesaria y evitable de quienes se sometan a procesos inseguros y desconocidos para interrumpir un embarazo no deseado: menores de edad, mujeres y cuerpos gestantes; especialmente a las mujeres en condiciones de pobreza.

Vivimos en un país que atraviesa la crisis más compleja de su historia, a la cual se suma la pandemia por Covid-19, que se traduce en la profundización de las condiciones de pobreza de la población; en general han empeorado las condiciones de vida en Venezuela, una vida precaria, en zozobra, que se sostiene del día a día. Bajo estas circunstancias no hay acceso a los anticonceptivos, ni a servicios ginecológicos, nos enfrentamos a la mercantilización del acceso a los anticonceptivos, sus altos costos los convierten en un lujo para la mujer trabajadora, de sectores populares y rurales.

La ilegalidad del aborto explica los altos porcentajes de embarazos en adolescentes, embarazos no deseados que luego dan paso a la práctica de abortos clandestinos, que a su vez son un gran negocio para clínicas privadas, todo ello afecta principalmente a jóvenes de sectores populares y rurales, obligando a las mujeres a responsabilizarnos de un ser humano en un país donde el salario mínimo es de menos de tres dólares mensuales y no está garantizada la atención de salud para la madre en estado de gestación, ni para un recién nacido.

La criminalización del aborto no impide que las mujeres recurran a esta práctica para interrumpir un embarazo no deseado por las razones que sean. Luchamos por la legalización para que la mujer pueda acceder al aborto de manera segura y gratuita con plenas garantías de atención.

Manifestamos que la exigibilidad de nuestros derechos por la consecución de la despenalización del aborto no se detiene hasta lograr su legalización, que garantice la educación en salud sexual placentera, responsable, sin prejuicios y la atención de la salud sexual y reproductiva que nos permita como mujeres, hombres trans, identidades no binarias y/o cuerpos gestantes, decidir sobre nuestros cuerpos. La lógica patriarcal, machista, militarista, religiosa, heteronormativa y reaccionaria no puede seguir estando por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, vidas y destinos.

Luchamos juntas porque la materialización de un proyecto de ley que garantice el aborto seguro y gratuito en cada hospital de Venezuela sea elaborado por el movimiento feminista sin intermediación de funcionarios o funcionarias públicas o partidos patronales, con la participación amplia de las mujeres venezolanas que se quiera sumar a esta lucha, que las organizaciones feministas propiciemos los espacios de reflexión y diálogo para la construcción de un proyecto de ley.

Que la acción de protesta de este 28 de septiembre de 2021 sea un llamado a las mujeres en Venezuela a incorporarse a esta lucha. Lo podemos lograr con la movilización generalizada, sostenida, autónoma e independiente de los sectores en pugna por el poder patriarcal, solo podremos conquistar esta demanda, juntas por un mismo fin, hasta que los burócratas se vean obligados a legislar pues no esperamos ninguna concesión del Estado. La persecución a defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, nos pone en emergencia y nos unimos como feministas para afirmar "nunca más una defensora presa por acompañar".

Nos encontramos este martes 28 de septiembre a las 9:00 a.m. en la Plaza Morelos de Caracas

¡Por una Educación Laica para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir!

#AbortoLegalVzla #MadreSiYoDecido

Mujeres Contra las Violencias: