Oposición en mesa de diálogo viola acuerdos firmados en México para recuperar activos de la nación

17 de septiembre de 2021.- El jefe de la delegación venezolana para el proceso de negociación y diálogo con las oposiciones, que se lleva a cabo en México, Jorge Rodríguez, denunció el intento de factores de la oposición en la mesa de conversaciones, y de sus aliados extranjeros, de sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento, firmado el pasado 13 de agosto en Ciudad de México, en relación con la recuperación de activos de la nación.



"Frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos: estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a las venezolanas y los venezolanos", aseveró Rodríguez al publicar un comunicado al respecto.



En el documento es público el categórico rechazo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a este intento de sabotaje.



"Con sorpresa y vergüenza el país ha asistido durante las últimas horas a un conjunto de graves hechos y peligrosas declaraciones públicas que evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio nacional, bajo el amparo del auto denominado 'Gobierno interino' estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por sus operadores políticos internos", revela el texto.



"La reciente decisión del Gobierno de Colombia de apropiarse y asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven; la carta hecha pública por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU donde afirma que podría autorizar la venta de las acciones de Citgo Petroleum a partir de enero de 2022; y las vergonzosas y anti nacionales declaraciones de los Partidos Voluntad Popular y Primero Justicia revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas y la intención desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros en absoluta violación al orden constitucional de Venezuela", alerta el comunicado.



A continuación, el texto íntegro del documento publicado por Rodríguez en el Twitter:



"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el intento de los factores de oposición presentes en la Mesa de Diálogo y Negociación y de sus patrocinadores extranjeros de sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento, firmado el pasado 13 de agosto en Ciudad de México, tratando de desentenderse de los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo establece el punto de Agenda Nro. 3 del citado Memorando.



Con sorpresa y vergüenza el país ha asistido durante las últimas horas a un conjunto de graves hechos y peligrosas declaraciones públicas que evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio nacional, bajo el amparo del auto denominado 'Gobierno interino' estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por sus operadores políticos internos.



La reciente decisión del Gobierno de Colombia de apropiarse y asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven; la carta hecha pública por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU donde afirma que podría autorizar la venta de las acciones de Citgo Petroleum a partir de enero de 2022; y las vergonzosas y anti nacionales declaraciones de los Partidos Voluntad Popular y Primero Justicia revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas y la intención desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros en absoluta violación al orden constitucional de Venezuela.



Estos gravísimos hechos revelan no sólo la conducta irresponsable de factores de la oposición sentados en Ciudad de México, sino la amenaza real que se cierne sobre el patrimonio, recursos y activos de Venezuela por parte de quienes -prevalidos del apoyo de EEUU- asaltaron y saquearon empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano.



Amparados en estas declaraciones se pretende incumplir el compromiso firmado el 13 de agosto que obliga tanto a la República Bolivariana de Venezuela como a la Plataforma Unitaria, a buscar vías concretas para rescatar el patrimonio, recursos y activos de la República y restaurar el derecho soberano de Venezuela a los mismos. El Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro ha sido enfático en afirmar que la participación del Gobierno en el diálogo de México tiene como fin devolver a la democracia a factores extremistas y violentos de la oposición, fortalecer la paz y la convivencia política, y fundamentalmente, concretar a través una negociación sincera y transparente, las garantías económicas del Estado venezolano, restaurando los derechos de nuestro país al manejo soberano de su patrimonio, recursos y activos.



El Gobierno Bolivariano alerta al pueblo de Venezuela, a los países acompañantes del diálogo, y a la mediación que lleva el Reino de Noruega, de este intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre del proceso de diálogo y negociación, y reitera su voluntad de alcanzar un acuerdo integral y acuerdos parciales que beneficien a nuestro pueblo, de acuerdo al compromiso firmado el 13 de agosto, y superen el nefasto período iniciado con la fracasada estrategia de "cambio de régimen" en Venezuela.



El Gobierno de la República Bolivariana Venezuela no descansará en ningún escenario hasta no recuperar plenamente todo su patrimonio, recursos y activos, violentados por las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a partir del año 2015, y utilizará todos los recursos jurídicos, diplomáticos, políticos y económicos a su alcance para restablecer plenamente sus derechos económicos".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 559 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)