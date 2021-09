Saime alerta sobre cuenta falsa de instagram en oficina Parque Central

14.09.21 - El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió el uso de una cuenta falsa en la red social instagram de la oficina de Parque Central para cometer acciones ilícitas e inapropiadas con los datos de identidad de los usuarios.



La institución a través de su cuenta oficial de la red social twitter @VenezuelaSaime, resaltó: “Se informa a los usuarios que la cuenta de Instagram @saime_parquecentral es falsa, no caigas en manos de terceros para evitar cambios indebidos en tus datos”.



El Saime pone a disposición del público en general las dirección de sus respectivas redes sociales para evitar cualquier tipo de confusión. “Nuestras cuentas institucionales son: Facebook @SomosRedSaime; Instagram @RedsocialSAIME y Twitter @VenezuelaSaime”.



El pasado 28 de agosto de este año, el organismo de Identificación, Migración y Extranjería alertó que existen mafias gestoras que se han dado a la tarea de crear cuentas falsas, para engañar al pueblo y perpetrar acciones al margen de la ley.



Asimismo se aclaró que que “el director general del Saime, Gustavo Vizcaíno no cuenta con redes sociales personales, por ende exhortamos al pueblo a no caer en las mafias gestoras”.