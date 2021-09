Eduardo Samán, un militante revolucionario y candidato arbitrariamente inhabilitado a la alcaldía de Caracas

13.09.21 - El candidato del PCV / APR a la alcaldía de Caracas, Eduardo Samán, informó el domingo 5 de septiembre de 2021 que el CNE le había sido "objetada" su candidatura sin informar las razones de la misma, y la misma se realizó a menos de una hora del cierre del lapso para las postulaciones.

El dirigente de izquierda exigió un pronunciamiento público del ente comicial que hasta ahora se desconoce.

LdC: ¿Qué le motivó a postularse por segunda vez consecutiva a la alcaldía de Caracas?

E.S.

El deterioro de la situación económica, el deterioro del salario, la falta de democracia, la desviación del proceso revolucionario. Las reformas neoliberales que están sufriendo las leyes que fueron desarrolladas en el proceso revolucionario chavista. Todos esos problemas, todas esas amenazas al proceso revolucionario me llevaron a tomar la decisión de postularme de nuevo la alcaldía de Caracas.

Y esto a pesar que en la postulación de hace 4 años el Consejo Nacional Electoral no fue nada imparcial. Se me privó del derecho a que mi nombre pudiera aparecer en el tarjetón, bloquearon los medios de comunicación para impedir y silenciar nuestra voz. El Consejo Nacional Electoral se hizo la vista gorda ante esas irregularidades, ante esas situaciones que amenazan los procesos electorales. El uso del ventajismo en el que el ente electoral tenía que intervenir para impedirlo.

Bueno, a pesar de la falta de justicia, la cual aún prevalece, a pesar de eso decidí lanzarme de nuevo a la alcaldía del municipio Libertador. Uno, porque es necesario mantener una referencia revolucionaria en nuestra sociedad, segundo, porque en este momento hay más oportunidad de vencer y de ganar la alcaldía de Caracas.

LdC: ¿Por qué se presenta como candidato de la APR y que le llevó a separarse del PSUV?

E.S.: Yo me separé del PSUV hace cuatro años, y en el período anterior me lancé como candidato por el PPT, apoyado por el Partido Comunista de Venezuela PCV. Como sabemos, se ha iniciado un proceso de judicialización de los partidos políticos de izquierda, donde fracciones de esos partidos se han disputado la tarjeta y en todos los casos, en el 100% de los casos, el Tribunal Supremo de Justicia ha fallado a favor de las fracciones minoritarias que apoyan al gobierno.

Por lo tanto, hay una cantidad de organizaciones políticas conformadas que no tienen tarjeta, no tienen personalidad jurídica, por así decirlo, ante el Consejo Nacional Electoral. No tienen esa legalidad necesaria para participar en las elecciones porque les ha sido privada. Este año estoy participando postulado por la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, ya que es el único partido que aún conserva su tarjeta.

¿Por qué me fui del PSUV? Precisamente por la falta de democracia, los atropellos hacia la militancia, el desconocimiento de las bases como partido, cosas que se han demostrado ahora durante las elecciones primarias, si se puede llamar a eso elecciones. Porque en muchos casos los candidatos fueron seleccionados sin haber recibido la mayoría de los votos en sus localidades, y dicen que en algunos casos, eso a mí no me consta, no participaron en las elecciones y quedaron seleccionados para los cargos.

Entonces, una de las razones es esa falta de democracia reiterada, a pesar de que yo fui un militante en el PSUV que cumplió con todas sus obligaciones. Participé en todos los procesos electorales desde cualquier posición, bien sea en la logística, como testigo de mesa, en la propaganda. Desde el año 1998 hasta el año 2017 no deje de cumplir con las obligaciones que dictaba el PSUV, primero partido Movimiento Quinta República (MVR), del cual fui fundador en mi parroquia del equipo coordinador, del equipo parroquial de la parroquia San Agustín. Yo fui fundador del MVR en esta parroquia, la parroquia donde habito.

Jamás he tenido oportunidad de poder postularme, ni de que me postularan. No había oportunidad porque siempre, cada vez que había elecciones internas, cambiaban las reglas de las elecciones internas en el PSUV. Eso refleja la falta de democracia que hay dentro de ese partido, y que ha hecho que muchos abandonasen el partido, porque no soy yo el único. En mi parroquia no queda ninguno de los fundadores, creo que queda una sola persona pero no tiene ningún cargo, es simplemente militante. De resto, todos se han separado del PSUV y los dirigentes actuales del PSUV en mi parroquia son personas que se han incorporado después, muchos son funcionarios de la alcaldía o del gobierno del Distrito Capital. Los fundadores, los viejos que iniciamos el movimiento en la parroquia, ya no queda ninguno.

LdC. La burocracia dirigente, a través del CNE y sus instituciones busca bloquear su postulación a la alcaldía de Caracas. ¿Eduardo Samán se esperaba esto?

E.S.: La verdad es que no me lo esperaba, no me esperaba este acto tan grotesco. Sí me esperaba que se fueran a cometer injusticias, porque ya lo hicieron una vez, ya hubo ventajismo, bloqueo de medios de comunicación y bueno, impidieron mí inscripción al final e impidieron que mi nombre saliera en el tarjetón.

Pero no me esperaba una inhabilitación política. No me esperaba que me fuesen a inhabilitar políticamente. Todavía no sé por qué lo están haciendo y yo creo que ellos mismos no lo saben tampoco, sino que simplemente tomaron una medida urgente faltando pocos minutos para el cierre de la inscripción, de objetar la inscripción para ganar tiempo.

Ellos deben estar ahora vueltos locos investigando buscando por dónde, de qué leyes se agarran, de qué norma se agarran, deben estar de leguleyos.

Y ello podría generar dos escenarios. Uno, no inscribirme definitivamente y dos, que sí acceden a inscribirme, pero me inscriban demasiado tarde, de manera que mi nombre de nuevo no aparezca en el tarjetón, como la vez anterior.

Entonces, por eso es la necesidad de que todos los venezolanos, venezolanas, caraqueños, sobre todo los que nos sentimos burlados por esa acción, podamos ejercer la presión necesaria para que esa inscripción se haga en los próximos días, que es cuando se abre el lapso de sustituciones.

Si no logramos ejercer la presión suficiente para que mi inscripción se haga entre el 13 y el 22 de septiembre, entonces corremos un riesgo. Es decir, de seguro sabemos que si se hace después en la siguiente fase, mi nombre no va a aparecer en el tarjetón.

Son estrategias dilatorias, ilegales, inconstitucionales, por eso hemos introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala constitucional, un recurso de amparo con una medida cautelar.

No obstante, no espero mucha justicia tampoco, porque sabemos cómo está la justicia en nuestro país.

LdC: A través de las redes sociales, hay quienes han llegado a plantear que su bloqueo fue decidido en la mesa de negociación en México. ¿Cree que eso fue posible? ¿Qué piensa del diálogo en México?

E.S.: La oposición que está en México o que negoció y que sigue negociando con el gobierno, es una oposición fascista, es una oposición asesina, es una oposición delincuente, es una oposición indecente, yo con esa oposición no simpatizo pero para nada, para nada, ni ellos simpatizan conmigo.

Puede ser es probable, pero no creo que se haya tocado ese tema, porque esa oposición está en otra onda. Está en la onda de conseguir dinero, de aprovecharse del dinero de los venezolanos y las venezolanas en el exterior, en los bancos, el dinero de CITGO, el dinero de Monómeros, el dinero de la ayuda humanitaria, o sea, a ellos en estos momentos no le interesa ni siquiera hacer vida política en Venezuela.

Están pendientes de mantener su estatus opositor al gobierno de Venezuela en el exterior, a fin de seguir gozando de los privilegios que tienen, y de los recursos que da el imperio norteamericano para derrocar al gobierno venezolano.

Así pues, ellos no tienen interés inmediato de participar en las elecciones regionales y hacer vida política actualmente en nuestro país. Ninguno de los acuerdos a los cuales llegaron están relacionados con su participación en la vida política, o a su participación en las mega elecciones.

Acordaron un par de cosas. Una, llevaron una posición unificada frente al problema de Guyana y, dos, comprar vacunas. Ir al Fondo Monetario Internacional para comprar vacunas, como si trabajaran para una transnacional farmacéutica, ¿no? Eso es bien sospechoso.

Entonces, considero que no hubo un acuerdo sobre lo electoral, y sí lo hubo seguramente fue ocultado, ya que tampoco sabemos qué se está discutiendo en esa mesa de negociación, o en esa mesa de diálogo, que debe ser transparente, que debe ser televisada, para que todos los venezolanos y venezolanas sepamos de qué están hablando el gobierno y esa oposición.

Sin embargo no, son reuniones secretas, reuniones a escondidas, son reuniones a espaldas de los venezolanos y las venezolanas, tanto los venezolanos chavistas, como los opositores.

Sus seguidores tienen que darse cuenta que esos dirigentes opositores, que se han lucrado de mantener esa posición como opositores en el exterior, realmente no les interesa las condiciones vida de sus seguidores. Están pactando a escondidas, están pactando a espaldas de ellos y los están traicionando.

Yo creo que el gobierno logró su objetivo con la posición que esgrimió esa oposición en México, porque ni ellos quieren venir, ni el gobierno quiere que ellos vengan. Por lo tanto, creo que ahí lo que pactaron fue cómo se iban a dar el dinero, o sea como se iban a repartir el dinero, a cambio de algún levantamiento de las sanciones tanto a personajes del gobierno, como al país, siendo este último aspecto positivo, porque mitiga el efecto que tiene el bloqueo económico sobre nuestra patria.

LdC: Si efectivamente la burocracia logra su objetivo, ¿Qué lucha junto a la APR y al pueblo caraqueño se plantea Eduardo Samán?

E.S.: Si yo no logro inscribirme en este periodo para estas elecciones de la alcaldía la lucha continúa. Porque primero yo no soy un revolucionario que cayó en paracaídas, yo tengo 59 años de edad y estoy luchando con conciencia de clase por lo menos desde los 18 años de edad. Con conciencia de clase, porque antes era más por rebeldía, por juventud. A partir de los 18 años sí fue una lucha que partía de adquirir una formación política. Desde esa época estoy luchando y seguiré luchando, porque es necesario mantener esa llama de la esperanza viva en el pueblo venezolano.

El gobierno nos ve como una amenaza para las elecciones presidenciales, por eso quieren impedir que yo llegue la alcaldía del municipio Libertador. Porque con una buena gestión, que es fácil darla, sólo siendo honesto y dándole participación a la gente en la gestión, nosotros podemos tener muchos logros en Caracas. Entonces, el temor es que una buena gestión en la alcaldía de Caracas pueda catapultarme, pueda proyectarme o pueda hacerme a mi presidenciable, y eso para ellos es un pecado mortal.

Ser presidenciable en la izquierda en este país es cometer un pecado. El sólo hecho de ser presidenciable, que uno pueda optar a ser presidente, porque pareciera que está revolución tiene dueños, esta revolución no tiene militantes, tiene dueños. Tiene cuatro, cinco dueños, que son los que están. Entonces a esos dueños nadie puede disputarles el proceso revolucionario, porque ellos se sienten dueños, esa burocracia se siente dueña, ama y amos del proceso revolucionario.

Claro que voy a continuar con la lucha, continuaré, como decía Chávez, hasta consumirme, porque uno tiene que pensar en que esta patria hay que consolidarla para las generaciones futuras, para nuestros hijos, después los nietos. La lucha va a continuar y de ninguna manera me sentiría derrotado por eso.

No, todo lo contrario. En el caso que me impidan participar a pesar de todas las presiones y de la indignación general, en el caso que no pueda inscribirme, apoyaré a la persona que la APR y el Partido Comunista decidan de forma colectiva. Quien vaya a ocupar ese cargo, esa persona, ese candidato tendrá todo mi apoyo y toda mi energía para su campaña, a fin de lograr la alcaldía de Libertador bajo una gestión colectiva.

Ya eso lo habíamos acordado en el momento de mi postulación. Si yo llegaba a la alcaldía no iba hacer la alcaldía de Eduardo Samán, sino que iba a ser una alcaldía de gestión colectiva, dirigida por un colectivo. Que la gente, los caraqueños, las caraqueñas son los que van a decidir, y para eso una de nuestras líneas de acción de trabajo es crear los mecanismos para la participación. Eso se logra a través de automatización con software libre, donde tú puedes difundir el presupuesto para hacer un presupuesto planificado.

Puedes desarrollar métodos de consulta y planificación casi a diario. Casi todas las decisiones las puedes someter a consideración del pueblo, porque existen los mecanismos automatizados y los mecanismos de información, los mecanismos de participación en las propuestas de los programas y proyectos, las propuestas de las legislaciones municipales. Eso existe y muchas alcaldías de España, por ejemplo Marinaleda, Madrid, inclusive en Colombia hay alcaldías que han instalado este sistema gratuito de software libre para el funcionamiento de su gestión.

Por ende, no me importaría que mi nombre como tal no aparezca, porque yo me voy a sentir parte de ese triunfo, a pesar que aparezca el nombre de otra persona. De paso no es la primera vez que ocurre. La vez anterior participé, la gente votaba por mí pero en el tarjetón aparecía el nombre de otra persona. Ahora, que voten por esa persona que aparece y yo salga a hacerle la campaña, para mí eso es indiferente.

LdC: Dentro de la dirigencia del partido del gobierno usted compartió gabinete y equipo político con muchos de sus miembros. ¿Ha recibido apoyo de alguno de ellos de forma privada ante la actual coyuntura?

E.S.: Cosa curiosa es que en el gabinete no quedan ministros de Chávez, ni uno solo, todos los ministros de Chávez han sido defenestrados del gabinete y muchos de ellos defenestrados del gobierno.

A excepción de los que están controlando el partido y los que están controlando el gobierno, a excepción de los jefes pues, pero de los ministros como tal no queda ni uno, ni uno queda. Lo que quiere decir es que todas estas políticas son muy diferentes a las políticas que tenía el comandante Chávez.

Hay una total desviación del programa de la patria, de la ideología, del chavismo, de las políticas económicas del comandante Chávez. Entonces la verdad es que sí, yo estuve en el gobierno, pero el equipo político que ahora está dirigiendo el proceso revolucionario, no es el equipo político que estaba con el comandante Chávez, todos fuimos defenestrados del gobierno.

Como mensaje final quiero hacer un llamado a nuestro pueblo, hacer un llamado a que se rechacen este tipo de prácticas, hacer un llamado a la rectificación de todas las políticas, sobre todo las políticas económicas, a la recuperación del salario, a la recuperación de la dignidad, a la recuperación de los derechos conquistados por los trabajadores. Es el llamado que hacemos, es un llamado a la rectificación y a la conducta revolucionaria.

Y nuestro pueblo que es esencialmente chavista, y que está muy descontento por lo que está pasando, el llamado a ese pueblo es que no mire hacia la derecha, que no vaya con los partidos de derecha, porque esos partidos ya sabemos lo que representan, son nuestros enemigos de clases, son los enemigos de la clase trabajadora, son los explotadores, son los especuladores.

Pedimos que ese pueblo chavista descontento se sume a esta ala del chavismo, porque somos chavistas y nos sentimos chavistas en el buen sentido. Que se sumen para junto con nosotros, darle continuidad al proceso revolucionario que se inició en Venezuela desde hace mucho tiempo con la izquierda y que el comandante Chávez retomó, repotenció y lanzó hacia el mundo con mucho éxito basándose en el pensamiento de izquierda revolucionaria, pensamiento chavista, bolivariano, socialista. El llamado es a aglutinar esfuerzos, votos, voluntades para una salida revolucionaria, una salida socialista y no un retroceso de derecha.