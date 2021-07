Venezuela solicitará a España extradición de Leopoldo López

El presidente Maduro en la planta Procesadora de Cereales Inproceca, C.A. el 14/5/2021 Credito: Twitter

14 de Julio - Este miércoles el Presidente, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela solicitará al gobierno de España la extradición de Leopoldo López, por su presunta participación en los hechos criminales perpetrados por grupos delincuenciales en la Cota 905 en Caracas. El anuncio lo hizo en la transmisión de jornada de Miércoles Productivo, reseña una nota de prensa de AVN.



"Le he dicho al Canciller Jorge Arreaza, que se comunique con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y le solicite la extradición de Leopoldo López, mostrándole todas las evidencias y las pruebas que hemos recogido", expresó Maduro.



Agregó que Leopoldo López "es el principal propiciador de golpes de estado en Venezuela, así como promotor de guarimbas, violencia terrorista y ahora esta violencia delincuencial". "Por tanto nos vamos a afincar en que el gobierno de España respete el Derecho Internacional y no sea cómplice del terrorismo y de la violencia contra la paz de los venezolanos, vamos a hacerlo, porque sólo con paz un país puede avanzar".



Igualmente señaló: "Nadie puede venir a taparear, a pesar de las diferencias ideológicas políticas y diplomáticas, y otra cosa es que ellos amparen que desde Madrid se conduzca y se financien acciones de violencia, terrorismo y muerte comprobadas... tenemos las pruebas en la mano y ya nuestra Fiscalía General de la República con sus equipos, han corroborado y el Estado venezolano está actuando en base a la Ley".



"No va a haber impunidad en Venezuela", finalizó diciendo el mandatario nacional.