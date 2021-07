Lea las efemérides del 13 de julio

Ali Khan Credito: web

Tal día como hoy 13 de julio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 13 de julio es el 194.º (centésimo nonagésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 195.º en los años bisiestos. Quedan 171 días para finalizar el año. Día martes en el año 2021.



1. Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Es uno de los trastornos más comunes de la infancia en la actualidad y cada vez más presente en las salas de clases. El objetivo es que se tome conciencia de las necesidades actuales de los niños y sus familias, ya que este trastorno de no ser tratado a tiempo, puede complicarse y ser más difícil de resolver, pudiendo producir otros trastornos en la personalidad del niño, adolescente y adulto, como baja autoestima, depresión, ansiedad, fracaso escolar, inadaptación, entre otros.



2. Día Mundial del Rock. Se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como The Queen, Pynk Floyd, Metallica o ACDC.



3. Día Internacional del Director de Orquesta. En homenaje al director de orquesta de origen alemán Carlos Kleiber, uno de los grandes directores del siglo XX.



4. Día Internacional del Sarcoma, un tipo de cáncer que se desarrolla en los huesos, o tejidos blandos del cuerpo y que afecta principalmente a los niños.



5. Día Nacional del Trabajador de la Electricidad en Argentina.



6. Día internacional de las Tejedoras.



7. Día de la Rosa Mística.



8. En el año 1832, el explorador y etnógrafo estadounidense Henry Rowe Schoolcraft, explora el curso superior del Mississippi y descubre las fuentes del río en el lago Itasca a 450 sobre el nivel del mar, al norte de Minnesota.



9. En el año 1833, en Venezuela se inauguró la Biblioteca Nacional con sede en Caracas.



10. En el año 1854, murió José María Vargas (n. 1786). fue un médico cirujano, científico, catedrático venezolano y rector de la Universidad de Caracas, además de político, escritor y presidente de Venezuela. Su presidencia (por un mes 9-2-1835 al 9-3-1835) es recordada como la primera ejercida por un civil y opositor al gobierno precedente.



11. En el año 1854 tuvo lugar la Batalla de Guaymas, donde alrededor de 400 soldados de origen francés en su mayoría, provenientes de San Francisco (California) atacaron al ejército mexicano de la zona. Los franceses estaban comandados por el conde francés Gastón de Raousset-Boulbon, quien fue derrotado por el General José María Yañez y el Coronel Ignacio R. Alatorre, con la ayuda de la población civil. En aquella época la ciudad de Guaymas tenía una población de 2.000 habitantes, estaba formada por emigrantes europeos, sudamericanos y tribus locales. El objetivo de Gastón de Raousset-Boulbon era la toma del dominio de ese territorio para formar una república independiente de México.



12. En el año 1931 nació Aly Khan. Es un abogado, publicista y locutor deportivo venezolano, también es un narrador hípico. Gracias a su estilo al describir las carreras de caballos se hizo ganador de innumerables reconocimientos como el mejor en habla hispana y uno de los más importantes a escala internacional. Programas: Monitor Hípico TV, Favoritos de Monitor Hípico, Monitor 590 y Monitor Hípico Radio.



13. En el año 1936 en España, José Calvo Sotelo, líder de la oposición, es asesinado por guardias de asalto como represalia al asesinato del teniente José Castillo por un pelotón de cuatro falangistas. Este asesinato será uno más de los muchos detonantes de la guerra civil española. José Calvo Sotelo fue un político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la Dictadura de Primo de Rivera.



14. En el año 1954, murió en Coyoacán (México) Frida Kahlo (n. 1907). Fue una destacada pintora mexicana de estilo personal con elementos expresionistas y surrealistas.



15. En el año 1966 nació Natalia Luis-Bassa. Es una directora de orquesta venezolana que vive y trabaja en Inglaterra, donde es directora musical de la orquesta sinfónica en la Universidad de Wellington en Berkshire y la Sinfonia Hallam de Sheffield.



16. En el año 1979 nació Alejandro Zamora. Es un virtuoso músico autodidacta, pianista, tecladista, compositor, cantante, poeta, evangelista, filosofo, filántropo, político, y escritor venezolano con amplios conocimientos en informática y sistemas de computación, quien es conocido a nivel mundial simplemente por su apellido “Zamora”. Fue nominado al GRAMMY.



17. En el año 1985 en el estadio de Wembley en Londres (Reino Unido), los príncipes de Inglaterra Carlos y Diana inauguraron el concierto de rock mundial de "Ayuda en Acción", cuyo fin es recaudar dinero para combatir el hambre en África. El macroconcierto dura 16 horas y es seguido por más de mil millones de espectadores, de 169 naciones diferentes. Esta propuesta se extendió a varios países del mundo. Madonna, David Bowie, Phil Collins, participan en el evento que finaliza con la canción "We are the World".



18. En el año 2004 murió Carlos Kleiber: Hijo del célebre director austriaco Erich Kleiber, el pequeño Carlos demostró desde muy temprana edad unas aptitudes innatas para la música. Es considerado padre de la técnica de dirección de orquesta moderna que ha influido en numerosos países.



19. En el año 2007, en Venezuela tuvo lugar la final de la Copa América, con victoria de Brasil frente a Argentina.



20. En el año 2019 Canadá prohíbe la importación y distribución de aletas de tiburón. Los tiburones se encuentran entre las especies más antiguas de la Tierra y han sobrevivido durante cientos de millones de años. Sin embargo, ahora, en parte gracias a ciertos hábitos culinarios, es posible que se extingan después de todo este tiempo.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.