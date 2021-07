(VIDEOS) Campesinos arrechos reclaman sus derechos frente a la Asamblea Nacional

Domingo, 11 de julio de 20121.- En la esquina de San Francisco, frente a la Asamblea Nacional, en pleno centro de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, el día miércoles siete, un grupo de campesinos se concentraron exigiendo el respeto de sus derechos a no ser desalojados de las tierras que están cultivando.A raíz de la aparición de la Ley de Tierras durante el gobierno del comandante Hugo Chávez y motivada por el gobierno bolivariano, se inició la toma de tierras improductivas en el campo venezolano por parte del campesinado.Una vez tomadas las tierras y cumpliendo una serie de requisitos pautados en la ley, el Gobierno Nacional a través del órgano rector, el Instituto Nacional de Tierras, el INTI, procedía a otorgar la llamada Carta Agraria que permitió la ocupación legal y el trabajo de las tierras por parte de los nuevos ocupantes.Se pretendió con esta medida dinamizar el campo facilitando el trabajo de la tierra, aumentando la producción con asesoramiento técnico y ayuda financiera.La medida contó con la oposición de terratenientes y antiguos propietarios quienes se negaban a aceptar esta nueva forma de tenencia de la tierra y se vieron precisados a demostrar la propiedad de las mismas para lograr las respectivas compensaciones por parte el gobierno Nacional.Sostuvieron los campesinos movilizados que los objetivos de la protesta fueron alcanzados ya que se estaban reuniendo, en ese mismo momento, sus líderes y lideresas con diputados de la Asamblea Nacional para plantearles la situaciones de desalojo y atropello que están padeciendo en sus predios, en diferentes estado del país.Con esta movilización, con este sonido, con esta agitación lo que se demuestra es que hay un pueblo campesino unido, que hay un pueblo campesino fuerte, que hay una fuerza política que no se va a dejar arrebatar sus derechos, sus conquistas, ni sus logros, por ninguna boliburguesía, ni por ningún deformado que pretende vender este proyecto bolivariano al capital privado o al poder estadal.Aquí estamos hablando de poder popular, de propiedad social y de pueblo organizado defendiendo sus derechos.Previo al traslado del grupo hacia la plaza Bolívar se otorgó el derecho de palabra a varias dirigentes.La primera participante, del estado Zulia, se hizo eco de los atropellos a que han sido sometidos los campesinos a nivel nacional, comentó los reportes que aparecen en las redes sociales donde indican que campesinos han sido maltratados, muertos, heridos, quemados, destruyendo sus siembras que es con tantos sacrificios que lo hacemos y no se debe.Esta maracucha es arrecha, yo no me dejo que me quiten mi parcela, nada, ninguno tenemos que dejar que nos quiten las tierras, así es como es el chiste, o corren o se encaraman.Pa lante es pa lla y pa tras ni para agarrar impulso, que Viva Chávez, que Viva la Plataforma de Lucha Campesina, que Vivamos nosotros, no joda.La siguiente participante dijo: yo creo que los señores diputados allá deberían primero y principal tener en cuenta una sola cosa y creo que todos debemos de caer en cuenta de eso, que nosotros los campesinos somos la base del pueblo, porque muchos lo han dicho aquí, somos los que traemos el alimento al pueblo y eso ellos tienen que tenerlo en cuenta, por qué, porque ellos están ahí gracias a esta base, que sale fortalecer el pueblo junto con los campesinos son los que los han puesto ahí.Y no se justifica que el día de hoy vengan a retomar la ley de Tierras para quitarnos lo que por derecho hemos luchado y hemos tenido por derecho y que nos dio nuestro comandante Chávez.Así que pa lante los campesinos porque somos campesinos y somos la base del pueblo.Que viva Revolución Bolivariana, Carajo…Que viva el pueblo campesino.Alerta, alerta, alerta que enamora Tierra y hombres libres la consigna de Zamora.Se movilizaron los campesinos desde la esquina de San Francisco hacia la plaza Bolívar de Caracas, vociando consignas dentro de las que se oyó El Campesino Arrecho reclama sus Derechos.Señaló Oscar Rafael Ávarez del estado Falcón: el objetivo de esta marcha es la de reivindicar la política del comandante Chávez porque ellos están tratando ahora de borrar las políticas del comandante Chávez, el comandante Chávez estaba con los pobres, con el pueblo campesino.Ahora quieren derogar la ley de Tierras y quieren quitarnos nuestras tierras después que nuestro comandante Chávez hizo una ley para entregarnos nuestras tierras y nosotros producir.Ahora nosotros estamos produciendo y la oligarquía que queda nos está sacando de nuestras tierras, de nuevo.Ahora quieren ahora, venir, infiltrados, porque nosotros somos el gobierno, infiltrados, para no decir otra cosa, nos quieren sacar de nuestras tierras, por eso nosotros estamos marchando y nuestros campesinos quieren hacer justicia.Tenemos gente presa, tenemos campesinos que les han destruido las casas, le han sacado sus siembras para poner unos terratenientes en esas tierras.Ahora nosotros queremos reivindicar, otra vez, aquí en la Asamblea, que nosotros estamos con Chávez, que Chávez no se ha muerto, que seguimos aquí.Ahora somos todos, todos los campesinos somos Chávez.En el estado Falcón, el mismo Tribunal Agrario está sacando de las tierras a nuestros campesinos, como no tenemos dinero, tres bolívares para darles a ellos, que ellos hagan un título falso.Nosotros venimos acá a La Asamblea a reivindicar nuestros derechos, que nos cumplan de verdad, lo que dijo el comandante Chávez que era darle los títulos de nuestras tierras y que se hagan cumplir, que se hagan cumplir para nosotros sembrar.En estos momentos hay unos compañeros hablando allá adentro (de la Asamblea) ejerciendo el derecho de palabra.Al presidente Maduro y al ministro de Agricultura y Tierras les dirigió estas palabra: mi Presidente, mi presidente Nicolás Maduro, Castro Soteldo, vea hacia acá, voltee un poquito, vea hacia acá, aquí estamos los campesinos que de verdad queremos surgir y sacarle contra la guerra económica y sembrar nuestra tierra y sacar esas cosechas al pueblo.No como hacen los terratenientes que siembran y se llevan las siembras para afuera, se llevan las cosechas para afuera y venden mas caro.Nosotros queremos darle mas barato al pueblo porque somos pueblo y queremos sembrar, queremos sembrar nuestras tierras.Por favor reivindiquen nuestras tierras.Llegó el grupo de campesinos en protesta a las inmediaciones de la plaza Bolívar de Caracas, a la esquina de Las Monjas, donde la representante de la comuna Bolivariana Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón expresó: estamos todos los campesinas y campesinos reunidos para hacerle entender tanto al pueblo de Caracas como al Gobierno Nacional que nosotros valemos y hasta mas que la burguesía.Porque sin nosotros ellos no comen, no tienen en donde comprar sino en el mercado de lo que traen los campesinos.Ya basta de tanta humillación, de tanta calumnia, tanto maltrato al campesino, ¿ por qué se ensañan con nosotros de esa manera?No debería, denos la mano, ayúdenos con maquinaria, ayúdenos con insumos, siéntense a conversar y a visitar al campesino en su parcela para que vea como vive y como sufre.Si Chávez estuviera vivo otro gallo cantaría.Señor Nicolás Mauro Moros, presidente de nosotros, usted es nuestro Presidente, si nosotros lo montamos allí, igualito, lo podemos bajar.Entonces, le agradecemos por favor, nosotros somos revolucionarios, estamos con usted.Avóquese a ayudar al campesino, que es el que de verdad necesita, no a la burguesía.Por su parte, Beatriz Briceño de Mene Mauroa, estado Zulia, manifestó: somos campesinos, por favor, ayúdennos,Le tocó el turno a Ana María Melendez, de la agropecuaria Santa Inés, quien dijo estar cansada de tanto atropello en Mene Mauroa, de la Guardia, de la Policía y con los ricos de Mene Mauroa que nos quieren quitar las fincas, nos maltratan, nos humillan, nos amenazan a los niños de matarlos.Cerró el ciclo de declaraciones Anesis Moreno, del municipio Sucre del estado Zulia: venimos a hacer el acompañamiento, aquí para defender la ley de Tierras y Desarrollo Agrario que dejo en legado nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías.Somos campesinos y hemos sido despojados de nuestras tierras, despojados hasta de combustible de las bombas para los campesinos, no nos dan el combustible ni nos prestan las maquinarias, nos cobran una hora de maquinaria a cuarenta dólares, necesitamos jumbo para canalizar y tener, tengo a toda mi familia bajo régimen de presentación, a mi papá, a mis hermanos, a mi hijo, por los oligarcas de la lucha campesina.Le pedimos al gobierno regional, al estadal y al nacional que se avoque presidente Nicolás Maduro y le de respuesta al pueblo campesino porque por nosotros es que ustedes están allí, entonces queremos que nos tomen en cuenta.No poseen carta agraria de sus tierras, añadió Moreno: tenemos dos años esperando el título de adjudicación que fue salido y el INTI lo tenía retenido, dos años y hasta hoy en día que fue que vinieron a soltarlo.Antes de ser ocupadas esas tierras estaban improductivas el 100% y todavía estamos solicitando la canalización con un jumbo de mano larga y no nos han prestado el apoyo político.Con referencia a la carta agraria la respuesta del INTI regional ha sido cuando Caracas de la respuesta.