Lea las efemérides del 11 de julio

El 11 de julio es el 192.º (centésimo nonagésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano, y el 193.º en los años bisiestos. Quedan 173 días para finalizar el año. Día domingo en el año 2021.



1. Día Mundial de la Población. En junio de 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instituyó el Día Mundial de la Población.



2. Día de San Benito de Nursia, presbítero e iniciador de la vida monástica en Occidente. Por ello, es considerado patrón de Europa y el patriarca de los monjes occidentales.



3. En el año 1776 nació Juan Lovera (f. 1841). Fue un pintor venezolano de inicios del siglo XIX. Sus obras más conocidas son El tumulto del 19 de abril de 1810 y El 5 de julio de 1811, pinturas de tema histórico que representan la declaración y la firma del acta de Independencia de Venezuela ante España.



4. En el año 1811, seis días después de la Declaración de la Independencia, estallaron dos insurrecciones, la de los isleños canarios en Caracas que fue controlada con rapidez, y la insurrección de Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey.



5. En el año 1819, tuvo lugar la batalla de Gámeza y Tópaga. Fue una acción militar de la guerra de Independencia de Colombia, efectuada en el puente que atravesaba el Río Gameza, ubicado en el municipio de Gámeza, en el actual departamento de Boyacá. Se enfrentaron tropas realistas contra el ejército patriota de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.



6. En el año 1909 murió en Washington (EE.UU.) Simon Newcomb (n. 1835). Fue un astrónomo y matemático canadiense, que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes.



7. En el año 1930 nació Eneas Perdomo (f. 2011). Fue un cantante y compositor venezolano. Su legado musical se aprecia en más de 40 discos grabados y recordados temas como "Fiesta en Elorza", "Las Queseras del Medio", "Pescador del Río Apure", "Semana Santa en Achaguas", "Adiós Barrancas de Arauca", "Palmaritales de Arauca", "Caminos de San Fernando", "Flor Sabanera", entre otros.



8. En el año 1975, cerca de la ciudad de Xi 'an (China) se realiza el descubrimiento arqueológico de los Guerreros de Terracota. Los Guerreros de terracota son un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en 210-209 a. C.



9. En el año 2014, la Real Academia de la Lengua Española en su 23 edición del Diccionario de la lengua española que comenzó a circular el 21 de octubre de ese año, informó que incluyó 19 mil americanismos.



10. En el año 2014, murió el antropólogo, sociólogo y comandante guerrillero venezolano Francisco Prada Barazarte (El Flaco),en Valera, estado Trujillo. Prada nació en Escuque, estado Trujillo y era uno de los personajes fundamentales de la armada venezolana de los años 60, 70 y 80. También dirigió el Museo de Arte Popular "Salvador Valero" de la Universidad de los Andes y fue motor de la Bienal Salvador Valero, junto a su esposa, la también antropóloga Laura Pérez Carmona.



11. En el año 2014 se inauguró en Venezuela el Sistema de Transporte Masivo de Carabobo TransCarabobo.



12. En el año 2015, las venezolanas Zulmarys Sánchez, Angélica Jiménez, Mara Guerrero y Yocelin Canache, integrantes del equipo de canotaje de velocidad, lograron el sexto lugar en la prueba K4 500 metros en los Juegos Panamericanos 2015.



13. En el año 2015 murió Satoru Iwata (n. 1959). Fue un empresario japonés, presidente de Nintendo. Fue programador de videojuegos e impulsor de la idea de que los videojuegos debían dirigirse a un público más amplio, centrándose en desarrollar juegos novedosos y entretenidos en lugar de un hardware cada vez de mayor nivel.



14. En el año 2019, murió el tetrapléjico francés Vincent Lambert, cuyo caso ha reabierto en Francia el debate sobre el derecho a una muerte digna. Falleció tras pasar once años en estado vegetativo a raíz de un accidente sufrido en 2008.



15. En el año 2020, murió de un infarto en Maracaibo (Venezuela) el humorista y gaitero zuliano, Gustavo Molina, mejor conocido como “Pepe Grillo”, del programa "Un chistecito pues".



16. En el año 2021, la investigación por el magnicidio del Presidente de Haiti, Jovenel Moise llevó a la detención de tres sospechosos colombianos, con lo que el total de detenidos llegó a veinte. La policía de Bogotá confirmó que al menos 17 exmilitares colombianos, algunos con formación de élite, están implicados en la trama. Dos de ellos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad haitianas.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.