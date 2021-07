Lea las efemérides del 10 de julio

La afrobarloventeña Argelia Laya fue comandante guerrillera en la decada de los sesenta del siglo pasado Credito: Archivo



Tal día como hoy 10 de julio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 10 de julio es el 191.º (centésimo nonagésimo primer) día del año en el calendario gregoriano y el 192.º en los años bisiestos. Quedan 174 días para finalizar el año. Día sábado en el año 2021.



1. Día de Nikola Tesla. El 10 de julio de 1856 nació en la actual Croacia Nikola Tesla, un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas.



2. Día de The Beatles.



3. Día del Comerciante o el Día del Comercio, en honor a todas aquellas personas que trabajan en establecimientos comerciales, en Argentina.



4. En el año 1509 en el municipio francés de Noyon nació Juan Calvino, teólogo protestante francés durante la Reforma Protestante y padre del calvinismo, doctrina caracterizada por llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas la soberanía absoluta de Dios.



5. En el año 1724, nació Eva Ekeblad (f. 1786). Fue una agrónoma sueca, científica, anfitriona de salones literarios y condesa del Reino de Suecia. Su descubrimiento más conocido fue obtener harina y alcohol utilizando la papa (1746). Fue la primera integrante femenina de la Real Academia de las Ciencias de Suecia en 1748.



6. En el año 1830, nació en St. Thomas, Islas Vírgenes, Camille Pissarro (f. 1903). Fue un pintor fundador del impresionismo, junto con Monet y Degas entre otros. También fue un teórico de la anarquía, y frecuentó con asiduidad a los pintores de la Nueva Atenas que pertenecían a ese movimiento.



7. En el año 1851 en la población francesa de Bry-sur-Marne, muere Louis Daguerre (f. 1787), inventor del daguerrotipo y divulgador de la fotografía y trabajó además como pintor y decorador teatral. Perfeccionó el procedimiento de fijación de imágenes de su compatriota Nicéphore Niepce, logrando reducir los tiempos de exposición y obteniendo instantáneas de gran nitidez. El inventor bautizó con su apellido su método y las imágenes obtenidas: daguerrotipia y daguerrotipo.



8. En el año 1871, nació en Francia, el escritor Marcel Proust (f. 1922). Fue un autor, entre otras obras de "En busca del tiempo perdido", novela en cierto modo autobiográfica escrita en siete partes y una de las más influyentes del siglo XX, en las que el narrador, un hombre de la alta sociedad, nos trae sus recuerdos y los vínculos que estos crean.



9. En el año 1884 murió en Berlín (Alemania) a los 74 años de edad, Karl Richard Lepsius (n. 1810). Fue un lingüista, bibliotecario y egiptólogo alemán, el fundador de la ciencia de la egiptología. Estudió desde joven los textos de Champollion para aprender los jeroglíficos y visitó todas las colecciones importantes europeas de objetos egipcio.



10. En el año 1891 nació Edith Quimby (f. 1982). Fue una investigadora en medicina y física, pionera en el uso de elementos radiactivos en medicina y en el estudio de métodos de protección frente a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, en el campo de la medicina nuclear. La investigación de Edith Quimby permitió determinar y estandarizar las dosis exactas de radiación para aplicarlas directamente a los tumores con el mínimo de efectos colaterales. Fue la primera en establecer los límites de radiación que puede tolerar el cuerpo humano.



11. En el año 1926 nació en una hacienda de cacao en la localidad venezolana de Río Chico en el estado Miranda, Argelia Laya (f. 1997). Fue una docente, activista política y luchadora social, defendió el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación, hasta la formulación del Plan Nacional Educando para La Igualdad.



12. En el año 1941, murió Francisco Antonio Rísquez (n. 1856). Fue un médico venezolano. Dedicó su vida a la solución de los problemas sociales, dio el mayor impulso a los estudios de enfermería y trabajó incansablemente por el progreso de la Cruz Roja Venezolana. Fue representante de Venezuela en Congresos Internacionales de Medicina y escribió numerosas obras científicas.



13. En el año 1962 en Venezuela, se fundó la Universidad Católica del Táchira UCAT.



14. En el año 1962, se inauguró una nueva era en las comunicaciones electrónicas al lanzar el "Telstar 1", primer satélite de telecomunicaciones del mundo, propiedad de la American Telephone and Telegraph Company, haciendo posible la transmisión directa de televisión entre Estados Unidos, Europa y Japón, además de soportar varios cientos de canales de voz para mantener conversaciones telefónicas. Al no ser geoestacionario y estar colocado en una órbita elíptica de 45º respecto del plano ecuatorial, el "Telstar 1" sólo puede repetir señales entre dos estaciones terrestres durante el breve espacio de tiempo de cada revolución en el que ambas estaciones están visibles. Aunque no es óptimo, es un primer paso muy importante para la conectividad global.



15. En el año 1998 en Colombia se inauguraron los primeros canales de televisión privada: el Canal RCN y el Canal Caracol.



16. En el año 2005, en Venezuela se creó la Misión Cultura, para cambiar los esquemas educativos relacionados con la formación académica de cultores populares en diversas áreas del saber artístico como ejemplo de reivindicación del pueblo creador.



17. En el año 2006, murió Santiago Vera Izquierdo (n. 1913). Fue un ingeniero, académico, gerente y político venezolano. Fue el primer Ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y director del Instituto Venezolano de Petroquímica Invepet, hoy Intevep.



18. En el año 2014 en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la parte final del artículo 228 del Código Civil por ser contraria al artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa establecía, antes del presente dictamen, que: “Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse sino dentro de los 5 años siguientes a su muerte”. Ahora se lee así: “Artículo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre, a la madre y a los herederos de éstos”. Eliminó el lapso de caducidad de 5 años.



19. En el año 2015, el Papa Francisco dijo: “Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”. Durante un encuentro con movimientos populares de todo el mundo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Bergoglio pidió “tierra, techo y trabajo” para todos: “Son derechos sagrados. Hay que luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en Latinoamérica y en toda la Tierra”.



20. En el año 2020 en Venezuela, el Ministerio de Educación anunció que el año escolar 2019-2020 culminaba bajo la modalidad de estudios a distancia con el programa Cada Familia una Escuela. Ello, por la pandemia del COVID-19.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.