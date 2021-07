Lea las efemérides del 9 de julio

Cherry Navarro Credito: web

Tal día como hoy 9 de julio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 9 de julio es el 190.º (centésimo nonagésimo) día del año en el calendario gregoriano y el 191.º en los años bisiestos. Quedan 175 días para finalizar el año. Día viernes en el año 2021.



1. Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.



2. Día Oficial de la Bandera Nacional Chilena. Vigencia desde 1974 en adelante. Creación decreto 1.100 de 1974 del Ministerio del Interior. La fecha corresponde al primer día de la Batalla de la Concepción, ocurrida en 1882, durante la Guerra del Pacífico.



3. En el año 1747 murió en la más absoluta pobreza de su retiro de Viena (Austria), el prolífico compositor y violonchelista italiano Giovanni Battista Bononcini, que cultivó todos los géneros. A pesar de sus bellas composiciones, tal vez sea uno de los compositores más infravalorados del siglo XVIII.



4. En el año 1816, Argentina se independiza de España. Fue una decisión tomada el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. La declaración fue realizada en la Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la asamblea. Diez días más tarde, el mismo Congreso renunció también a toda otra dominación extranjera. El acto forma parte del movimiento de independencia hispanoamericana del Imperio español.



5. En el año 1860 en Venezuela fue aprobada la primera Ley de Bancos, que creó el marco jurídico para la fundación y operación de las instituciones financieras.



6. En el año 1871, nació Juan Manuel Agosto Méndez (f. 1944). Fue un médico, poeta, periodista y filántropo venezolano, considerado como uno de los más destacados poetas del Estado Bolívar. Fue autor de la letra del Himno del Estado Bolívar.



7. En el año 1932, murió King Camp Gillette (n. 1885). Fue un empresario estadounidense, inventor de la máquina de afeitar, fabricada en acero estampado y desechable.



8. En el año 1935, nació Mercedes Sosa (f. 2009). Fue una cantante argentina de música folclórica, considerada la mayor exponente del folklore argentino. Se la conoció como la voz de América Latina. Entre sus discos se destacaron Canciones con fundamento (1965), Yo no canto por cantar (1966), Mujeres argentinas (1969), Homenaje a Violeta Parra (1971), Cantata sudamericana (1972), Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui (1977), Mercedes Sosa en Argentina (1982), Alta fidelidad (1997), su interpretación de la Misa criolla (2000) y Cantora (2009), su último trabajo, lanzado poco antes de su muerte, que es un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional argentino.



9. En el año 1940, en Venezuela, fue aprobada la Ley sobre la Llave del Arca donde se conserva el Libro de Actas del Congreso de 1811 en el Salón Elípticos del Palacio Federal. La llave se coloca bajo custodia del Presidente de Venezuela.



10. En el año 1944 nació Cherry Navarro (f. 1967). Fue un cantante y músico venezolano. Estudió solfeo, trombón y piano en la escuela José Ángel Lamas. Cantó en el programa televisivo Club del Twist y luego integró el conjunto de Chelique Sarabia con quien se inicia en la televisión, logrando presentarse en los programas de variedades más conocidos de la época, entre ellos los conducidos por el músico y compositor Aldemaro Romero, el presentador Alfredo Ledezma y el también productor televisivo Renny Ottolina. Perteneció a Los Melódicos y luego como solista logró fama internacional. Falleció a los 23 años de edad, por causas naturales.



11. En el año 1955 en Londres, el filósofo Bertrand Russell presenta el Manifiesto Russell-Einstein sobre desarme nuclear.



12. En el año 1983, nació Miguel Montero. Es un receptor venezolano de béisbol profesional que juega para los Toronto Blue Jays de las Grandes Ligas y los Navegantes del Magallanes en la LVBP. Anteriormente jugó con los Arizona Diamondbacks entre 2006 y 2014 y los Chicago Cubs entre 2015 y 2017.



13. En el año 1991 en Canadá, la Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares durante la crisis de los indios mohawk en Oka (cerca de Quebec). Los canadienses querían construir un campo de golf sobre un cementerio sagrado.



14. En el año 1991 Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos, luego de 30 años de exclusión por el racismo.



15. En el año 1997 en Venezuela, estado Sucre, murieron 81 personas como consecuencia de un terremoto (escala 7,0) que destruyó parte de la ciudad.



16. En el año 1997, finalizó en Madrid la mayor cumbre de la historia de la OTAN. La Cumbre celebrada en Madrid en julio de 1997 constituyó un hito histórico en el que se pudieron analizar los resultados de las iniciativas llevadas a cabo por la Alianza en años anteriores, a la vez que se anunciaba una fase de reforma de las estructuras y políticas para responder a las nuevas circunstancias. La tarea de los dirigentes de la OTAN en Madrid consistió en analizar las diferentes parcelas de la futura política de la Alianza y asegurar su coherencia e integridad.



17. En el año 2004, la Corte Permanente de Justicia Internacional (con solo el voto en contra de Estados Unidos), declara que el muro de contención de Israel es contrario al derecho internacional.



18. En el año 2005 en el zoológico nacional de Washington D. C. Estados Unidos nació el panda gigante Tài Shān , es la primera cría panda nacida en el Zoológico Nacional de Washington, D.C. que ha logrado sobrevivir luego de los primeros días de nacida y la tercera que aún sobrevive en los Estados Unidos.



19. En el año 2011, murió asesinado Facundo Cabral (n. 1937). Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. En 1970, grabó No soy de aquí ni soy de allá que consagró su éxito. Empezó a ser conocido en el mundo, grabó en nueve idiomas con cantantes de la talla de Alberto Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil Diamond entre otros. La Unesco lo declaró en 1996 Mensajero mundial de la paz y fue nominado al premio Nobel de la Paz en 2008.



20. En el año 2020, el campeón olímpico venezolano, Rubén Limardo Gascón, fue postulado al Salón de la Fama de Esgrima mundial por la Federación Venezolana de Esgrima ante La Federación Internacional de Esgrima (FIE), reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como el organismo rector mundial de la esgrima con sede en Lausana Suiza.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.