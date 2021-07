Continúan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y bandas criminales en la Cota 905, Caracas

8 de Julio - Tras horas escuchando disparos, desde lo alto de la barriada Cota 905 de Caracas, "María" (seudónimo de una ciudadana residente del citado barrio), se esconde en un cuarto de su casa, reporta la agencia AFP.



"¡Disparen a los edificios!, ¡Nosotros somos el hampa!", es una de las frases que ella escucha que gritan un grupo de delincuentes fuertemente armados.



Desde el miércoles la capital venezolana es el escenario de un nuevo enfrentamiento entre policías y bandas criminales, el cual ha dejado un saldo de al menos cuatro fallecidos, la mayoría por balas perdidas, según medios locales.



Tras varias horas de terror, las autoridades anunciaron este jueves un nuevo "despliegue" y recomendaron a la población "resguardarse".



Uniformados con vehículos blindados se apostaron desde temprano en calles desiertas del Paraíso, zona de clase media en el oeste de Caracas, contigua a la barriada Cota 905, donde operan violentas bandas que por meses han protagonizado balaceras contra las fuerzas del orden.



Lo mismo hicieron en otras zonas del oeste de Caracas alcanzadas por la violencia sembrada por estas organizaciones delictivas, que el gobierno vincula con un presunto complot para "desestabilizar" al presidente Nicolás Maduro.



"Estos se nos han escapado de las manos", dijo a la AFP, bajo condición de anonimato, un funcionario policial, resguardado en El Paraíso, donde está ubicada la comandancia general de la Guardia Nacional, cuerpo castrense a cargo del orden público.



Los delincuentes "tienen armas modernas", sostuvo otro agente, que dice estar esperando la "luz verde" para "limpiar todo esto de una vez".



Testigos sostienen que a las armas de alto calibre se suman granadas, además de drones con los que las bandas pueden tener una amplia visual de las zonas que controlan. "Ellos pueden verlo todo desde arriba", sostienen pobladores.



Al menos dos funcionarios policiales han resultado heridos en las últimas horas, según una fuente médica. En el país no hay cifras oficiales sobre la violencia en general, y mucho menos de las muertes dejadas por estos enfrentamientos.



"Están disparando para los apartamentos", cuenta "María", como pidió llamarse por temor a las represalias de estas bandas armadas que operan en la Cota 905, una zona montañosa donde pueden verse pequeñas murallas construidas con sacos de arena, semejantes a las empleadas en conflictos armados.



De hecho, para "María" es común ver a jóvenes armados cerca de su casa. "Los veo a diario... ellos pasan cada rato con armas largas por la calle", relata mientras el estruendo de las balas penetra su calma.



"Eso suena demasiado feo, se calma un ratico y de repente empieza la ‘plomamentazón’, (detonaciones fuertes), aquí estamos encerrados en el cuarto, no hemos podido ver a nuestros familiares que viven en la parte de arriba", cuenta asustada mientras intenta calmar a su pequeño sobrino.



Con claridad, escucha las indicaciones que se gritan entre sí los "malandros" -como se llama popularmente a los delincuentes- mientras apuntan hacia los agentes de seguridad desplegados para contenerlos. Se refieren a los uniformados como "brujas".



"¡Brujas, brujas!, voy a lanzar las bombas, causa (compañero), vamos a lanzar las bombas pa’ bajo", se escucha en un audio que "María" logró grabar con su celular.



Tal es el pánico, que ella y su familia piensan refugiarse en casa de un familiar a las afueras de Caracas tan pronto como se calme esta situación que impide a muchos salir o volver a sus casas. "Por el momento es imposible movernos", dice.



En junio pasado, las balaceras dejaron al menos tres muertos, según la prensa local. Una de las víctimas fue la enfermera Yuraima Díaz Araujo, quien murió "producto de una bala perdida" mientras hacía fila para surtir su vehículo de gasolina.



En el marco de estas arremetidas delictivas que se han recrudecido desde diciembre de 2020, la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, se refirió en esa oportunidad a una "operación impecable" con más de 1.400 funcionarios que dejó 38 detenidos.



Este jueves la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, informó "el despliegue de un nuevo operativo de protección y resguardo" a los habitantes de cinco amplios sectores de Caracas afectados por la criminalidad desatada.



"Los organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto (..) El llamado es a permanecer en resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones", escribió la ministra en Twitter. (I)



A las 7:15 pm de este jueves, en la red social Twitter, informan que desde la Cota 905 continúan disparando hacia El Paraíso y Plaza Madariaga.



A esta hora, reportan en la misma red social, que el barrio Cota 905, se encuentra en tinieblas. Le cortaron la electricidad.