(VIDEO) Fallas en el plan de vacunación: "No hay vacunas" "se acabaron, vengan mañana"

Llegaron las vacunas contra el Covid-19, fue la primera noticia que rodó por toda Venezuela, sobre un primer lote de 100 mil dosis que arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el día sábado 13 de febrero de 2021, para dar inicio al plan masivo de vacunación dirigida a una población por encima de los 30 millones de habitantes, a partir de un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de la Federación Rusa, para la adquisición total de 10 millones de dosis, en un año, según informó el gobierno nacional, a través de los diferentes medios.



La Sputnik V, también conocida como Gam-COVID-Vac, fue la primera vacuna desarrollada contra el SARS-CoV-2, creada y registrada el 11 de agosto de 2020 por los laboratorios del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, una institución con un historial de grandes inventos, como una de las vacunas contra el ébola. La Sputnik V, fue desarrollada a partir de vectores adenovirales humanos cuyos genes reproductivos fueron desactivados, y que tiene una efectividad en contra del coronavirus por encima del 90%, según se ha demostrado a lo largo de las muchas inoculaciones que se han documentado por varios países.



En el caso de Venezuela, se le hizo una mala propaganda a la Sputnik V, tal vez, debido a que la Organización Mundial de la Salud no la haya aprobado aún, según dice la entidad, por problemas técnicos, y a su muy temprana aparición. Sin embargo esta opinión ha cambiado drásticamente y de forma soterrada, luego que la revista médica, inglesa The Lancet, publicara que la vacuna rusa tiene un 91,6% de efectividad para prevenir el covid-19 sintomático y 100% efectiva para prevenir enfermedades graves, según un análisis provisional de los datos del ensayo de fase, acotó la revista.

En nuestro país se inoculan dos dosis con esta vacuna a los mayores de 60 años.



Para llevar un inventario de las vacunas recibidas en Venezuela, encontramos que el segundo lote de 100 mil vacunas Sputnik, llegó el sábado 6 de marzo. El tercer cargamento arribó el 29 de marzo, con 50 mil dosis de la vacuna rusa. Para el 15 de abril, Venezuela recibe un cuarto cargamento con 50 mil dosis de la Sputnik V. El 24 de abril arribó un quinto cargamento con 80 mil nuevas dosis. El lunes 3 de mayo el país recibió un total de 50 mil dosis adicionales de las vacunas Sputnik-V, como parte del sexto cargamento del acuerdo. El 30 de mayo, Venezuela recibe un séptimo cargamento de 500 mil vacunas Sputnik V. Siendo el más reciente, en el mes de junio, el octavo envío de 500 mil vacunas a nuestro país.



De acuerdo a los reportes oficiales han llegado al país la cantidad de 1.430.000 dosis de vacunas Sputnik V, una cantidad significativamente muy por debajo de las cantidades necesarias para ejecutar un plan masivo de vacunación.



En cuanto a la vacuna de origen chino que se usa en el país, la Sinopharm, pero que en Venezuela es mas conocida como Vero Cell, fue desarrollada por dos institutos de la subsidiaria China National Biotec Group: el Instituto Biológico de Pekín y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, la cual llegó al país a través de una donación de 500 mil dosis, cuyo cargamento llegó el 2 de marzo. Es una vacuna con una efectividad de 76% y cuenta con la aprobación de la OMS. De acuerdo a JAMA, una revista perteneciente a la Asociación Médica Estadounidense, la Sinopharm tiene un grado de eficiencia de 100% contra COVID-19. Según la revista, se basaron en los resultados obtenidos en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, con una muestra de 40.382 voluntarios. Sin embargo, otras informaciones refieren que tiene una efectividad de 76%. En Venezuela se aplican dos dosis a los menores de 60 años.



El 24 de junio, el gobierno anunció el arribo de un lote de vacunas cubanas, Abdala, sin especificar el número de estas. De acuerdo al gobierno es el primer cargamento de un contrato para la adquisición de 12 millones, que se administrarán a través de tres dosis por persona. La información que se puede obtener hasta ahora, tras consultar varias fuentes por Internet, es que es una vacuna desarrollada por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología del Ministerio de Salud Pública de Cuba de subunidades RBD, obtenida de la manipulación genética de la levadura Pichia pastoris,. El nombre de la vacuna surge por homenaje al poema “Abdala” del apóstol y poeta cubano José Martí. Y de acuerdo al gobierno cubano, los ensayos de la primera fase se iniciaron el 7 de diciembre de 2020. La fase II fue realizada el 1ero de febrero en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, donde se inocularon a 760 voluntarios entre 18 y 80 años de edad. Durante esa etapa , la vacuna contó, con el protocolo científico de "doble ciego y de aleatoriedad”, donde comprobaron la alta efectividad inmunitaria de la vacuna. Posterior a eso, se han hecho vacunaciones masivas en el pueblo cubano, como parte de los ensayos clínicos de fase III, en grandes poblaciones como Santiago de Cuba, Gramma y Guantánamo, donde se demostró una eficacia del 92.8%, con la aplicación de tres dosis por persona y donde añadieron que los efectos secundarios son leves.



Por otro lado, Venezuela aspira adquirir un gran lote de vacunas para continuar con el plan de vacunación a través de COVAX, Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, en inglés Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) una alianza organizada por instituciones tanto públicas como privadas con el objetivo de garantizar un acceso a países de bajos recursos de las vacunas contra el Covid-19, esta alianza la conforman actualmente 190 países. Pero a pesar de esto, Venezuela no ha recibido las vacunas, aunque ha pagado, según un enunciado del presidente Nicolás Maduro, la cantidad de 120 millones, con lo cual habría cumplido con los requerimientos de la OMS, quienes han prometido más de 11 millones a los países pobres, bien sea a través de donaciones o por adquisición, como lo es el caso de Venezuela. Donde el gobierno venezolano asegura que el gobierno de EEUU torpedea este envío necesario para vacunar a la mayor parte de la población. El gobierno venezolano aspira vacunar al 70% de la población antes del mes de octubre y así conseguir el efecto rebaño.



El problema que plantea COVAX, según un informe de Gavi , the Vaccine Alliance, en inglés donde advirtió en diciembre de 2020, que el programa de COVAX estaba en riesgo por la “falta de fondos, los riesgos de suministros y los arreglos contractuales complejos” un asunto grave para los países en desarrollo afiliados que se ven imposibilitados de comprar las vacunas por otras vías, no podían recibir dichas vacunas sino hasta el 2024. Y añade el informe, que los países más ricos, el 15%, tienen acaparados para ellos el 50% de las vacunas producidas en el mundo. En el caso de América Latina, se podrían recibir para el 2022. Covax indicó que requiere de 4.900 millones de dólares que se sumarían a los 2.100 millones que ya han ingresado al sistema.



Es de hacer notar, que la mayoría de las vacunas que ofrece este sistema de COVAX, son las controversiales vacuna de Oxford-AstraZeneca para la COVID-19, con nombre en clave AZD1222, lanzadas al mercado con los nombres de Covishield y Vaxzevria, cuyos efectos colaterales han originado muchas polémicas, según lo han reportado países como, Noruega, Islandia, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia y España ( 20 casos de trombosis) donde se dieron los casos de 148.792 personas en Dinamarca, con un 80% de mujeres, con una media de edad de 45 años, y 132.472 en Noruega, el 78% mujeres y un promedio de edad de 44 años. Todas las personas habían recibido las dosis entre el ocho de febrero y el 11 de marzo. Estos casos han hecho que países hayan echado para atrás o puesto en pausa las negociaciones con la empresa AstraZeneca, proveedora de esta vacuna.

La Sputnik V, la de Sinopharm y la Abdala son las tres que hasta ahora se estan aplicando en Venezuela para contrarrestar la pandemia del coronavirus, que si bien se mantenía con un perfil muy bajo de contagio durante el 2020, en el transcuros de este año se ha ido incrementando considerablemente el número de personas infectadas por el Covid-19.



Hasta los momentos han sido insuficientes estos planes de vacunación para la población venezolana que las requiere con urgencia y donde hasta ahora han sido organizadas vacunaciones poco claras, con insuficiente información, y a través del envío de mensajes a los seleccionados, donde son informados cuándo y dónde serán vacunados. El Gobierno que tiene una buena infraesctructura lograda a través de los Consejos Comunales, Clap, no utiliza estas rutas organizativas, sino que realiza estas jornadas de vacunación en grandes espacios como el Hotel Alba Caracas, Fuerte Tiuna, Catia, en el Polideportivo de Pariata, y hasta en la residencia del Jefe de Seguridad de La Guaira. Unos sitios publicitados y otros donde nos lo dicen al oído.



La gente amanece haciendo largas colas, unos llegan y otros no. En nuestro recorrido llegamos al Alba la semana pasada, pero ahora la falta de vacunas se agudiza, nos reportan varias personas que esperan por la segunda dosis y la mayoría que aún no han recibido la primera.



Recibimos varias denuncias de vacunaciones clandestinas que supuestamente se hacen a través de contactos, palancas, amiguismos, pagos de coimas. Cobros bajo cuerda en hospitales, entre 50 y 100 dólares por vacuna. Una situación terrible para la gran mayoría que de forma desesperada busca cualquier colas para ver si los pueden vacunar.



Varias personas, a través de llamadas, mensajes de audio y Whatssap nos respondieron sobre sus experiencias con las vacunas contra el Covidd.



Estas son las preguntas formuladas a varias personas al azar:

1) ¿Se ha vacunado?

2) ¿Se vacunaría?

3) ¿Qué piensa de las vacunas?

4) ¿Qué sabe de las vacunas?

5) ¿Cómo ve el proceso de vacunación en el país?



César Henriquez, Caracas, 65 años:

1) Me vacuné en el hotel Alba Caracas el 3 de junio, tras diez horas de espera. Acudí aunque no había recibido el mensaje de texto de las autoridades, en ese centro ese día todo estuvo tranquilo, el único problema fue la larga espera, una vez ingresas en el área de vacunación la atención es excelente. La segunda dosis, me la colocan el 24 de junio. A las personas que le llegó el mensaje a su teléfono celular hicieron una cola aparte. Recibí la vacuna rusa.



3) Las vacunas son una solución en medio de la crisis que ha creado la pandemia. En Venezuela hemos tenido suerte con las vacunas que llegaron al país, son bastante seguras y el nivel de protección es alto.



4) La mayoría de las vacunas en uso a nivel mundial son seguras, aunque la AstraZeneca ha sido rechazada por varios gobiernos europeos y el gobierno de Venezuela entre otros. Una duda es si todas estas vacunas pueden proteger contra las nuevas variantes del virus que surgen. El instituto científico ruso que produjo la vacuna Sputnik, dijo esta semana que crearon una nueva versión de una sola dosis que protegerá contra todas las variedades del virus, una excelente noticia que sin embargo plantea como interrogante si las personas ya vacunadas deberán volver a hacerlo.



5) El proceso de vacunación en Venezuela es muy lento, en comparación al ritmo que desarrollan las grandes potencias mundiales. La situación en ese sentido es muy preocupante a nivel del Sur global, la opción de liberar el derecho de propiedad sobre las vacunas propuesta por la OMS es rechazada por los países ricos, a pesar de que la investigaciones científicas se han llevado a cabo en gran parte con dinero del sector público. El gobierno de EEUU ha dicho que donará 500 millones de dosis, una cifra que aparentemente es muy grande, pero que apenas representa un porcentaje muy bajo, inferior al 10 por ciento de la población mundial, si se toma en cuenta que la mayoría de las vacunas requieren dos dosis para alcanzar el nivel de protección más alto. El futuro del proceso de vacunación a escala planetaria es en este momento muy incierto. El futuro de las investigaciones parece estar en el descubrimiento, para fines de 2021, de medicinas que los pacientes puedan usar bajo supervisión médica en sus viviendas, lo que evitaría en gran medida el confinamiento y la hospitalización.



Subsiste la duda, más allá del esfuerzo de investigación científica que se lleva a cabo en el marco de la actual pandemia, si los gobiernos podrán introducir cambios en el sistema económico mundial que favorezcan condiciones de salubridad general apropiadas para asegurar el cuidado del medio ambiente, cuya explotación indiscriminada e irracional crea las condiciones para el surgimiento de patógenos que ponen en peligro la vida humana.





Carlos José Gómez, Guárenas, 70:

1) No me han vacunado.



2) Si, creo en la vacuna, cualquiera, menos la Astrazeneca, porque he leído que esa vacuna inglesa causa trombos y se han muerto gente por esas razones.



3) Son muy importantes, pues en la historia de la humanidad han salvado a mucha gente de pandemias como estas. Imagínese si hubiera habido vacunas cuando la peste negra en Europa mucha gente se hubiera salvado.



4) Hasta donde yo sé, son varios los procedimientos. Sé que la Sputnik, inmuniza por encima del 90% y casi no causa efectos secundarios. La china creo que un 76 % y de la cubana, la Abdala, de esa no sé nada, solo que parece que es la que van a traer de ahora en adelante.



5) En cuanto a lo del gobierno, bueno creo que hay un bloqueo internacional para que no se pueda comprar vacunas para nuestro país, eso me parece inhumano porque en cuestión de salud no deberían valer las cuestiones políticas, por el otro como no hay muchas vacunas y se presta para que se cojan las vacunas, se las pongan de primero una cuerda de sinvergüenzas y mientras tanto la gente haciendo colas enormes. Entonces si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz.



Marielena Suárez de Maiquetía, 68 años:

1) Si estoy vacunada.



2) Me vacunaron con las dos dosis de la vacuna.



3) Creo que las vacunas ayudan a proteger contra el virus del Covid-19. Sobre esas teorías de la conspiración, son sólo eso teorías de la conspiración, por que de verdad que hayan decidido alrededor del mundo, aniquilar al montón de gente que vacunaron, que nos vayan a convertir a todos en zombies, (risas) me parece bien traído de los pelos así que definitivamente no creo en nada de eso. Tampoco creo en la historia de que la vacuna acaban de inventarla y sacarla de un laboratorio, si tú oyes la explicación que dan, eso no es así, esas son vacunas que se vienen probando para muchas otras necesidades y en este momento de necesidad se toman, se mejoran, se le agregan cosas para el momento que estamos pasando, no es que es una vacuna que recién acaban de inventar antier. Eso no funciona de esa manera.



4) No es que definitivamente te van a quitar la posibilidad de que te vuelva a dar, pero si te van a ayudar para que no te dé de una forma tan fuerte, se supone que una vez vacunado pues ya no vas a tener el peligro de morirte de la enfermedad sino que bueno puedes padecerla, pero mucho más suave, eso es lo que he oído hasta ahora acerca de las vacunas.



5) Yo creo que el Gobierno ha tardado mucho en proveer la vacuna para la mayoría de la población, y bueno no se sabe qué desastre tendrá, el mismo de siempre, no se sabe que desarreglo y qué marramucias más estarán haciendo por lo que las vacunas no terminaban de llegar. En este momento parece que están proporcionando más vacunas, pero debió haber sido mucho antes, es lo que puedo agregar.





Oriana Mercedes Lezama, de Yaracuy, 65 años.

1) No me han puesto la vacuna.



2) No sé, aún no me decido, tengo muchas dudas, me da miedo a que me inoculen un virus que se pueda desarrollar más tarde en alguna enfermedad, a lo mejor si me envían el mensaje me vacuno, y si me vacuno, tal vez la Sputnik sería la mejor opción. Y sino me avisan, no me vacuno y esperaré a la inmunización de rebaño.



3) A decir verdad, hay mucha información sobre las tantas vacunas que hay y a la vez, uno anda muy confundida. Entiendo que las vacunas son importantes para evitar precisamente las pandemias que han asolado a la humanidad, y las que están por venir. Y no creo que esta sea la última pandemia, creo que van a venir muchas en el futuro, si no es que no le ponemos un coto al consumismo excesivo, a la proliferación de gases invernaderos, así como la gran deforestación de grandes extensiones de selvas para la siembra de soja y palma aceitera y cría extensiva de ganado y explotación de la madera, minería y un largo camino de abuso contra nuestra madre tierra. Ya los mares están contaminados y en proceso de acidificación, tendremos que hacer como la película Interestelar donde todos se tienen que ir en búsqueda de otros planetas, porque ya la tierra no da para más. La Tierra pide auxilio.



4) Me parece que hay unas que son transgénicas, otras que provienen de experimentos con simios y también con manipulaciones de virus, la verdad que eso se lo dejo a los expertos, no soy muy ducha esa temática.



5) Es compleja la situación del gobierno, al que no soy afecta, pero sin lugar a dudas también hay intervenciones de gobiernos foráneos para que las vacunas no lleguen. No sé porque no montan laboratorios acá con la colaboración de grandes laboratorios como los de Rusia y China, ya muchos países lo están haciendo. Si Cuba que es un país pobre lo hace, por qué Venezuela, no. Y que ya acaben con el tráfico de influencias con las vacunas. Aquí quien siempre sale perdiendo es el pueblo, porque a la larga, los ricos van a Miami a hacer vacunación turística, los que se quedan pagan para que se las pongan, los políticos que están mandando fueron los primeros junto a sus amigos y familias. Y el pueblo siempre esperando…



Silvia Márquez de Carúpano, 50 años:

1) No, no me he vacunado.



2) No me gustaría vacunarme, ¿por qué? porque a mi me parece que están probando con nosotros.



3) Para que sacaran una vacuna años atrás, oye se hacían pruebas y una vez que confirmaban que la vacuna era eficiente, que era positivo para combatir el virus, lo que sea que iban a combatir, ya estaba probado y recontra aprobado. Entonces, ahorita están tomando a los seres humanos como conejillos de india y pues yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que ni saben a que se están enfrentando, qué tipo de virus es, entonces te dicen que si la vacuna china, que la vacuna rusa, que la de Pfizer, cualquiera que haya salido, me parece como, profesionalmente, como técnico, con ética pues, con la preparación que se supone que tienen cada uno de los científicos, como profesionales, deberían ponerse de acuerdo y sacar una vacuna que valga la pena. Entonces te dicen que la china no es segura, la rusa más o menos, la Pfizer no se sabe, o te dicen que tiene el 90% y la rusa también, pero la china no, y no sé que otra y me parece que no hay nada definido, no hay nada establecido, no hay nada claro.



4) La Organización Mundial de la Salud perdió hasta credibilidad, pienso yo, se ha prestado para sinvergüenzuras, y bueno esas son mis razones. Si de aquí a 8 años y medio, el virus todavía está, quizás yo me vacunaría, o quizás menos tiempo, 5 años, me vacunaría contra, porque bueno ya allí podríamos ver de tanta gente que se ha vacunado… ya mucha gente se ha muerto…hay gente que ha tenido consecuencia, y bueno ahí si podríamos conocer, ya saber cual sería la apropiada quizás, y que si combate este virus, virus…que no sé si fue… no creo que sean cosas de Dios, pero bueno, pero ya estaría algo aprobado, confirmado con los resultados de las personas que ya se han vacunado, que repito que es con lo que están probando las cosas que están vacunando.



5) ¿Cómo veo el proceso de vacunación en el país? no lo sé, porque no le estoy haciendo el seguimiento, aunque he escuchado a mucha gente que se anota, van y se vacunan, he conocido a mucha gente y he escuchado de mucha gente que se ha vacunado, pero hasta allí.





Carolina Lira, Los Ruices, 59 años:

1) Ya me vacunaron. Me pusieron la china.



2) Fue una gran decisión pues yo desconfío de las vacunas en general.



3) Del Covid, pienso que todo es muy raro en relación a esta pandemia incluida la vacuna, me la puse porque vivo acompañada. No presenté ningún malestar.



4) Aunque reconozco la importancia de ellas, a la prueba, la vacuna contra la polio y la viruela.



5) A mi me tocó en la plaza Miranda del municipio Sucre (Los Dos Caminos) y hubo desorden, sin embargo, espere tres horas y pensé que iba a ser más larga la cola.





Celestina Montadas, Macuto, 64 años.

1) No me han puesto la vacuna.



2) Si me vacunaría.



3) No estoy segura si las vacunas han desarrollado las fases de estudio clínico necesarios, para que puedan ser aprobadas para su uso en la población.



5) Me llama la atención que a través de los consejos comunales no se hayan coordinado los procesos de vacunación. Entiendo que requieren ciertas formalidades la manipulación de las vacunas, pero habría facilitado la vacunación de los adultos mayores, no como ocurre en el Estado Vargas, que ha sido terrible, tener bajo el sol a 150 viejitos, sin ninguna consideración a su edad, ninguna, faltos de hidratación… esperando su turno de vacunación.



Luis Eduardo Aguado, Montalbán, 40 años:

1) No, aún no.



2) Si estoy dispuesto a vacunarme.



3) Creo que las vacunas son un mal necesario para contrarrestar enfermedades cómo esta del Covid.



4) Todas esas vacunas han sido inventadas en tiempo record porque así lo ameritaba esta situación y la ciencia está muy adelantada para responder a esto y en el futuro, creo que se crearán vacunas en menor tiempo.



5) Estamos muy atrasados con los planes de vacunación. Yo pienso que no llegamos ni al 3 por ciento de la población vacunada.





Alberto José Marcano, Caracas, 37 años:

1) No me he vacunado.



2) Por los momentos no pienso en vacunarme.



3) Pienso que todas las vacunas, aún están en estado experimental por lo que yo personalmente no me la colocaría, aun no sabemos los efectos secundarios que estas puedan tener en el organismo humano. Se que por la premura de la pandemia los laboratorios aceleraron el desarrollo de las mismas, pero aun así creo que es pronto para aplicarla a la población.



4) Sé que es una preparación en la que se utiliza el propio virus modificado para que este sea ingresado a un organismo. Y a su vez el organismo lo registre y el sistema inmunológico cree los anticuerpos que servirán para prevenir la enfermedad o que esta cause el menor daño posible en el organismo.



5) Sinceramente pienso que es una propaganda mas que una real campaña de vacunación. Por el hecho de que no hay suficiente vacunas para toda la población. No confío en los números que refleja el Estado ya que siempre mienten con todo. Considero que las vacunas no son tratadas como es debido. Ya que la cadena del frío es muy importante. Las vacunas deben conservarse a temperaturas bajo 0 ° C., Cosa que dudo se esté haciendo en el país debido a la precaria infraestructura actual. Si normalmente no garantizan suministro eléctrico a la población. Mucho menos creo que mantengan a dichas vacunas a esas temperaturas, a parte de la debida manipulación que esta debe tener antes su aplicación. Por otro lado se esta suscitando un mercado negro con las dichosas vacunas. Sé de personas que han pagado para acceder a las vacunas. Una vez mas se ha creado una mafia de las tantas que actualmente existe en el país.



Fuentes y noticias relacionadas

http://vicepresidencia.gob.ve/?p=1484



http://mpps.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/notnac/964-arriba-a-venezuela-el-segundo-lote-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-la-covid-19



http://www.mpps.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/notnac/1010-llega-a-venezuela-el-tercer-lote-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-la-covid-19



https://mundo.sputniknews.com/20210415/venezuela-recibe-el-cuarto-cargamento-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v-1111216079.html



https://talcualdigital.com/venezuela-recibe-quinto-lote-con-80-mil-nuevas-dosis-de-la-vacuna-rusa/



http://www.mpps.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/notnac/1087-sexto-cargamento-llegan-50-mil-dosis-adicionales-de-la-vacuna-sputnik-v-al-pais-para-la-lucha-contra-la-covid-19



https://www.telesurtv.net/news/venezuela-recibe-septimo-suministro-sputnik-v-contra-covid-20210530-0019.html



https://www.telesurtv.net/news/venezuela-recibe-dosis-sputnik-v-desde-rusia-20210612-0022.html



https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_de_Oxford-AstraZeneca_para_la_COVID-19



https://sputnikvaccine.com/esp/about-us/

https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/03/the-lancet-certifico-la-efectividad-de-la-vacuna-sputnik-v/