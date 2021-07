Lea las efemérides del 8 de julio

Daniel Alvarado Credito: Web



Tal día como hoy 8 de julio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 8 de julio es el 189.º (centésimo octogésimo noveno) día del año en el calendario gregoriano y el 190.º en los años bisiestos. Quedan 176 días para finalizar el año. Día jueves en el año 2021.



1. Día Mundial contra las Alergias. El objetivo es concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen.



2. En el año 1809, murió Thomas Paine (n. 1737). Fue un escritor, filósofo, intelectual radical, pensador revolucionario, ilustrado y liberal estadounidense. Promotor del liberalismo y de la democracia.



3. En el año 1817 tuvo lugar la Batalla de Pagayos. Tras la llegada a Venezuela de la Expedición de Los Cayos y la de Jacmel, en 1816, el Ejército Libertador concentraría sus operaciones con los generales Bolívar, Mariño y Piar en la parte oriental del país, en donde mantendrán la lucha en las provincias de Margarita, Cumaná, Barcelona y Maturín. Por su parte, el general José Antonio Páez encabezaba a los llaneros en el Apure. El ejército realista concentraba sus posiciones en Caracas y el resto del territorio occidental. Su jefe, el brigadier español Pablo Morillo, regresaba a Venezuela luego de someter a los patriotas de la Nueva Granada, teniendo como principal objetivo la isla de Margarita.



4. En el año 1822, murió ahogado, durante una repentina tormenta, mientras navegaba en su velero de regreso a Lerici desde Pisa, el poeta romántico inglés, Percy Bysshe Shelley (n. 1792), autor de "Ozymandias", "Oda al viento del Oeste", "A una alondra" y "La máscara de Anarquía". Fue marido de la también escritora, Mary Shelley, autora de "Frankestein, o el moderno Prometeo".



5. En el año 1831, nació John Stith Pemberton (f. 1888). Fue un farmacéutico estadounidense, creador de la fórmula de la Coca-Cola. También patentó varios productos medicinales como Globe Flower, Stllingia, entre otros. Para 1862, se alistó como teniente en la guardia local de Caballería y sirvió durante toda la Guerra Civil, en la que resultó herido en el abdomen y el pecho durante las últimas contiendas en 1865. Esa herida le generaba gran dolor a Pemberton, por lo que la morfina era lo que le aliviaba la molestia lo que le provocó una fuerte adicción. Lo que le impulsó a crear una bebida que pudiera curarlo. Por lo que buscó la ayuda del farmacéutico French Wine Coca, con quien creó una bebida a base de nueces cola de Ghana, jarabe de azúcar y agua carbonatada. Convirtiéndose en Coca Cola, siendo en la actualidad el producto más ampliamente distribuido en el mundo al ser adquiridos en 205 países.



6. En el año 1881, murió Cecilio Acosta (n. 1818). Fue un importante escritor, periodista venezolano y exponente del humanismo durante la segunda mitad del siglo XIX. Formó parte junto a Juan Vicente González, Fermín Toro y Rafael María Baralt de la generación intelectual de la Independencia y la República. En 1846 sale a la palestra pública al dar a conocer en los periódicos La Época y El Federal sus reflexiones sobre la tensa situación del país dividido entre conservadores y liberales. A partir de este momento el pensamiento de Cecilio Acosta se caracteriza por enfatizar en el humanismo y el liberalismo. En 1856, Cecilio Acosta publica uno de sus más importantes ensayos sobre la educación: Cosas sabidas y cosas por saber. Por este tiempo mantiene una nutrida correspondencia con notables de Latinoamérica, España y Venezuela. Asimismo, se convierte en un ascendiente moral sobre las nuevas generaciones. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela.



7. En el año 1888 murió Deolinda Lopes Vieira (f. 1993). Fue una profesora anarcosindicalista y feminista portuguesa. Fue miembro fundador de la masonería femenina en Portugal, y de la Logia Humanidade de la Orden masónica Mixta e Internacional "El derecho humano".



8. En el año 1889, se fundó el periódico The Wall Street Journal en los Estados Unidos. El primer número tuvo cuatro páginas a un precio de dos centavos. La revista es publicada por la agencia de noticias financieras Dow Jones & Co. y se acaba convirtiendo en uno de los periódicos más leídos de Estados Unidos.



9. En el año 1959 en Venezuela, se creó la Asociación Bancaria Nacional, hoy Asociación Bancaria de Venezuela ABV, con sede en la ciudad de Caracas.



10. En el año 1977 murió Julio Garmendia (n. 1878). Fue un escritor, periodista y diplomático venezolano. Desde los años cincuenta su obra comenzó a ser revalorada. Cultivó el cuento fantástico a través de sus dos colecciones de relatos: La tuna de oro (1951) y La hoja que no había caído en su otoño (1979). También realizó estudios críticos los cuales fueron reunidos en los volúmenes: Opiniones para después de la muerte (1984) y La Ventana Encantada (1986).



11. En el año 1984, murió José Humberto Quintero (n. 1932). Fue un religioso, humanista, periodista, ensayista, escritor, poeta, historiador, artista y orador venezolano. Fue el primer Cardenal de la Historia de Venezuela y uno de las más reconocidas y notorias figuras intelectuales de Venezuela durante el Siglo XX.



12. En el año 1989 en Argentina, Carlos Menem asume la presidencia de la nación. En sus diez años de Gobierno, debido a que reinició las medidas económicas de corte neoliberal que habían sido instauradas durante la Dictadura de Videla (1976-1983), el desempleo subirá desde el 8,1 % hasta el 13,8 % de la población económicamente activa.



13. En el año 1999, murió José Antonio Casanova (n. 1918). Fue un beisbolista venezolano. Fue mánager durante 18 temporadas y 4 títulos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), lo que hace que sea el mánager con mayor número de temporadas en la LVBP y el que ha obtenido más títulos, distinciones compartidas con Phil Regan y la segunda con Buddy Bailey y Regino Otero.



14. En el año 2000 se lanza el cuarto libro de Harry Potter (Harry Potter y el cáliz de fuego) y, por primera vez, se lanza simultáneamente un libro de Harry Potter a ambos lados del Atlántico.



15. En el año 2010, un grupo de arqueólogos israelíes descubrieron un pozo excavado en la roca de forma natural con más de un centenar de objetos de culto de hace 3.500 años en su interior, la mayoría de ellos intactos. Algunos de los restos recuperados durante aquella campaña de salvamento aportan hoy un hallazgo que puede cambiar la historia evolutiva del género humano y también la de nuestra especie: la cantera de Nesher Ramla, en el centro de Israel, pudo ser la cuna de los neandertales, una especie humana que se pensaba genuinamente europea y con la que los sapiens tuvimos sexo e hijos hace decenas de miles de años.



16. En el año 2011, despegó desde Cabo Cañaveral el Transbordador espacial Atlantis, rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión de un transbordador.



17. En el año 2014 en Estados Unidos, dos premios nobel de la paz: la irlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, junto a un centenar de catedráticos de Estados Unidos y Canadá, solicitaron por segunda vez que se expulse a Javier Solana (exsecretario general de la OTAN) y a todas las personas involucradas con la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o con el Gobierno de Estados Unidos, de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch. Esta segunda carta-solicitud no fue respondida.



18. En el año 2014, murió Renato Capriles (n. 1931). Fue un músico venezolano. Fundador y Director de la Orquesta Los Melódicos. Logró crear una orquesta musical que se pudo mantener por más de medio siglo en el gusto de la audiencia y cuyos temas forman parte de las celebraciones y grandes ocasiones de los venezolanos.



19. En el año 2020, murió el primer actor y cantante venezolano Daniel Alvarado (n. 1949). Comenzó su carrera como cantante de gaitas y se hizo famoso con su interpretación del tema "El negrito fullero" de los Cardenales del Éxito. Fundó su primer grupo musical a los 8 años de edad, denominado "Estrellas del Lago" e integró varias agrupaciones hasta formar parte de los Cardenales del Éxito. También incursionó en el mundo en la televisión y el cine nacional, protagonizó películas como "Macu: la mujer del policía" y "Desnudo con naranjas", y participó en "De mujer a mujer", "El secreto", "Disparen a matar", "Sangrador" y "Río negro".



20. En el año 2021, Ran Balicer, presidente del panel nacional de expertos en COVID-19 de Israel, subrayó que era "demasiado pronto para evaluar con precisión la eficacia de las vacunas contra la variante", identificada por primera vez en India en abril y que se está esparciendo en todo el mundo. Balicer, también director de innovación de la mutua sanitaria Clalit, señaló que la aparición de la variante delta como mutación dominante ha provocado un "cambio masivo en la dinámica de transmisión".





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.