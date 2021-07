Maduro a precandidatos del PSUV "Ustedes tienen que ir a gobernar con el poder popular"

Candidatos del PSUV no pueden divorciarse del poder popular



Teatro Teresa Carreño, Caracas 6 de julio de 2021.- "Ustedes tienen que ir a gobernar con el poder popular", instruyó el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, al recalcar que los candidatos a las mega elecciones del 21 de noviembre "no pueden divorciarse" del pueblo de base, informó una nota de Prensa Presidencial.



"No pueden divorciarse del poder popular una vez llegan al cargo. Hay gente que llega al cargo y se olvida que existe el pueblo, se les olvidan las comunidades, se le olvida el poder de las bases y solamente van a buscarlas cuando van a buscar un voto, eso no puede ser en la democracia revolucionaria y chavista, no puede ser en nuestro proyecto", sentenció desde el Teatro Teresa Carreño, ubicado en Caracas.

Al recalcar que "el socialismo no puede concebir la política sin la ética", puntualizó que el liderazgo del PSUV debe desprenderse de "los falsos principios de la democracia burguesa" y comprometerse a honrar los métodos de gestión y eficiencia revolucionaria en cada territorio, principios a los que se comprometerán los precandidatos a las mega elecciones a través de un acuerdo presentado por la Dirección Nacional.



Maduro enfatizó que "aquellos que se han alejado del pueblo, que se han burocratizado y que entregan a empresarios los intereses fundamentales de sus estados tienen vuelo corto", dado que "la misma Revolución tiene capacidad de cambiarlos".



"Ustedes (precandidatos) tienen que dar un salto espiritual y moral para comprometerse -al ganar las elecciones del 8 de agosto, al postularse a Gobernaciones y Alcaldías– ir a gobernar junto al pueblo y no junto a la oligarquía, no junto a los burócratas y no junto a los grupos que le quitan el poder al pueblo", instruyó.



Destacó que la ética revolucionaria debe guiar a los nuevos liderazgos municipales y regionales a profundizar las alianzas con el poder popular organizado.