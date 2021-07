(VIDEO) Presidente Maduro exigió al Covax el envío de vacunas o devolución del dinero que fue cancelado

04.07.21 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a la vicepresidenta Rodríguez enviar un ultimátum al Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), por su falta de respuesta ante el lote de vacunas que el Estado venezolano pagó hace 2 meses y que aún no han llegado al país.



Aprovechó para denunciar que el mecanismo Covax “le ha fallado a Venezuela” al no concretar el envío de antígenos que fueron acordados en meses pasados.



Nosotros cumplimos; hace dos meses le pusimos todo el dinero y está allí en una cuenta bancaria del sistema Covax”, aseveró el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, reveló que desde su gabinete se han comunicado con los encargados del fondo internacional pero no se ha conseguido respuesta.



Aprovechó para instruir a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, que dé “un ultimátum: o nos dan las vacunas o nos devuelven el dinero”. A su juicio, “alguien tiene la mano metida para que no lleguen las vacunas”.



Sin embargo, el mandatario destacó que a la fecha 11.4% de la población ha sido vacunada contra la enfermedad respiratoria y subrayó que en los próximos meses se trabajará por llegar a 22 millones de ciudadanos, equivalentes al 70 por ciento de los venezolanos.