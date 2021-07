.EE UU: Alcalde Bill de Blasio "apaguen los aires acondicionados"... mientras pantallas de Times Square gastan mucha energía

30 de junio de 2021.-Mientras la temperatura de la ciudad de Nueva York ronda los 90o grados Fahrenheit (32 celsius), el alcalde Bill de Blasio instó a los ciudadanos a apagar los aires acondicionados para el ahorro energético.

Ciudadanos se quejaron vía Twitter la ironía del llamado del alcalde que al parecer no le llamó la atención a los negocios y grandes pancartas instaladas en el centro de Manhattan.

NYC's mayor just told us to turn off our air conditioners. The brands of Times Square are still blazing and consuming. These are screenshots of live webcams taken just now. pic.twitter.com/tPGilQ5v3H