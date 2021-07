(VIDEO) Jim Acosta de CNN le preguntó a Trump si va a pedir disculpas por los hechos del 6 de enero

El público asistente mayoritariamente seguidores de Trump abuchearon al reportero.

30 de Junio de 2021.- El polémico reportero de la cadena de tv CNN le preguntó al ex-presidente Donald Trump si se arrepentía por los hechos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio de Los Estados Unidos, donde una turba de simpatizantes de Trump Irrumpió en las oficinas de el capitolio y hicieron destrozos en la oficina de la congresista Nancy Pelosi.

Donald Trump ignoró la pregunta y muchos de los asistentes simpatizantes de Trump abuchearon a Acosta, informaron agencias de noticias y Twitter.

.

Reporter asks if Trump will apologize for January 6th and crowd reacts negatively pic.twitter.com/Ikm9L3O4xe