(VIDEOS) Antiguos trabajadores de la Alcaldia Mayor reclaman sus derechos ante la Asamblea Nacional

Martes, 29 de junio de 2021. En la esquina de San Francisco, frente a la sede de la Asamblea Nacional, en pleno centro de Caracas y en plena pandemia, el día miércoles 23 de junio nos encontramos con un nutrido grupo de adultos mayores quienes forman parte de la comunidad de antiguos empleados de la hoy extinta Alcaldía Metropolitana o Alcaldía Mayor de Caracas y que frente a la Asamblea clamaban por el pago de sus prestaciones sociales.Estamos aquí con vergüenza revolucionaria, expresó Orlando Lezama vocero de los antiguos empleados de la Alcaldía Mayor, diciéndole a nuestros diputados de la fuerza Revolucionaria que están en La Asamblea Nacional de que por favor atiendan el problema de los trabajadores.Nosotros apoyamos en su momento la adeción de la Junta de Situación y Liquidación y a esta hora, casi que podemos decir que estamos arrepentidos de eso, ha habido un mal proceso de esa liquidación que ha dejado en la calle a centenares de trabajadores, no se le han pagado las prestaciones, no se han pagado las direcciones...lo que han habido son unas liquidaciones chucutas.Nosotros hacemos un llamado a las fuerzas revolucionarias, a nuestro comandante-presidente Nicolás Maduro para que se avoque en estas soluciones.Hay mas de mil trabajadores afectados de los cuales han muerto mas de cuatrocientos trabajadores, sin recibir siquiera un bolívar de ese pasivo laboral.Es un llamado que hacemos desde la Revolución y desde el espacio que nos enseñó el comandante Hugo Chávez y esperamos ser atendidos.La Junta de Situación y Liquidación, que ya cesó en sus funciones, ahora le corresponde a las autoridades competentes, en este caso, la Asamblea Nacional a que se revise ese proceso que fue mal llevado.Nosotros pedimos que haga una mesa para que se revise todas las acciones que ejecutó la Junta de Situación y Liquidación y que haya que corregir lo que hay que corregir, que haya que enmendar lo que hay que enmendar pero no se puede lesionar los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de que fueron destinados, de que fueron suprimidos.Estos trabajadores vienen de ejercer una lucha revolucionaria contra el infame Antonio Ledezma y ahora se encuentran aquí en la calle en una posición vergonzosa, ejerciendo su derecho contra nuestra propia gente que no le dan respuesta.Desde el doce de febrero de este año introdujimos un documento solicitándole al camarada Jorge Rodríguez a que designe una comisión para que reciba a estos trabajadores y hasta esta fecha, ya casi cinco meses no hay respuesta por eso nos encontramos aquí ejerciendo esta protesta para que seamos recibidos, como corresponde.A Jorge Rodríguez le dijo el vocero Lezama que debemos ser cónsonos con la Revolución , que revise la actuación de sus funcionarios, que revise como autoridades del partido lo que han hecho quienes estuvieron a cargo de la Junta de Situación y Liquidación y que verifique si los procesos se llevaron adecuadamente.A continuación los manifestantes se dirigieron a la esquina de Pajaritos donde funciona la sede administrativa de la Asamblea Nacional y donde se reunirían con un grupo de diputados que los atenderían, entre ellos: Juan Carlos Alemán, Carmen Serpa, Gustavo Benavides.Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional Anixa Rondón de la Comisión de Familia, quien atendió a los manifestantes nos invitó a ir a Pajaritos.Y luego del plantón que hicieron frente a la sede de la Asamblea Nacional los antiguos empleados de la Alcaldía Mayor de Caracas, en su mayoría adultos mayores, se trasladaron hacia la esquina de Pajaritos, donde funciona la sede administrativa de la Asamblea Nacional, con el fin de reunirse con diputados y diputadas de la misma para plantearles directamente la terrible situación en la que se encuentran, ya que ya han pasado varios años desde que cerró sus operaciones la Alcaldía Mayor y todavía no han cobrado sus prestaciones sociales que por el efecto de la hiperinflación que estamos viviendo se les han transformado en sal y agua.En el siguiente vídeo que presentamos a aporreadores y aporreadoras se puede observar que muchos de ellos tienen que hacer uso de bastones y muletas para poder desplazarse.La diputada Anixa Rondón de la Comisión de Familia de la asamblea Nacional le explicó a los manifestantes los pasos que se estaban realizando, señaló: ya llamamos al general Benavides quien es el responsable de los diputados de Caracas, están llamando a la junta que está destinada para esto...entonces, vamos a hacer el trabajo.Los orientó sobre el como se va a realizar el trabajo por parte de la Asamblea para solucionar este problema que se ha prolongado por demasiado tiempo.La diputada Rondón tiene expectativas positivas de que se va a solucionar.Amanecerá y veremos.